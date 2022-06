Elisabetta Molaro, accoltellata dal marito mentre le figlie dormono: la coppia si stava separando

Ancora un femminicidio. A Codroipo (Udine) una donna di 40 anni, Elisabetta Molaro, è stata uccisa a coltellate mentre era nella sua casa. A colpirla sarebbe stato il marito, Paolo Castellani, che avrebbe agito mentre nella stanza accanto dormivano le loro bimbe: di 8 e 5 anni. Il quadro che emerge è quello di un amore finito nel peggiore dei modi. L'uomo è stato fermato e sembrano esserci pochi dubbi sulle sue responsabilità. La coppia si stava separando e l'omicidio sarebbe maturato al culmine di un litigio. (Foto in basso Elisabetta Molaro)

Elisabetta Molaro uccisa a coltellate

Questa una prima ricostruzione dei fatti. E' la sera di ieri, 14 giugno. Elisabetta esce con un'amica e quando torna a casa in via Acacie 5 incontra Paolo, l'uomo col quale ha due figlie e dal quale si sta separando. Lui, 44 anni, la sta aspettando. Litigano. Verso le 2 di notte la tragedia, Elisabetta viene colpita a morte con un coltello da cucina. Castellani chiama il 112, ma poi scappa. Quando viene rintracciato dai carabinieri sta vagando a piedi, indossa vestiti macchiati di sangue. Viene portato prima in ospedale e poi in caserma, scatta il fermo. Fino a questo momento non avrebbe fornito dettagli su quanto accaduto.

Il delitto è avvenuto a pochi passi dalla stanza in cui dormivano le figlie della coppia. Fortunatamente le bimbe pare non si siano accorte di quanto accaduto. Sono stati gli uomini del 118 e dei carabinieri a svegliarle e portarle fuori dalla loro case affidandole ai nonni. (Nella foto in basso Paolo Castellani)

Il coltello usato per uccidere Elisabetta Molaro è già stato trovato dagli inquirenti e posto sotto sequestro, così come l'abitazione dove è avvenuto il delitto. La lama era nei pressi di un corso d'acqua, lungo la strada che il marito ha presumibilmente percorso per allontanarsi da casa dopo l'omicidio.