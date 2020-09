La palestra dei fratelli Bianchi è stata chiusa

Cinque giorni di chiusura per la palestra Millennium Sporting Center di Lariano frequentata da Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli arrestati insieme a Francesco Belleggia e a Mario Pincarelli per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni che ha perso la vita nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre dopo essere intervenuto per sedare una lite.

Il provvedimento è successivo ai controlli amministrativi effettuati ieri dagli agenti della divisione Polizia amministrativa e sociale e del commissariato Velletri insieme ai Carabinieri del Nas e del nucleo operativo tutela del lavoro insieme al personale ispettivo della Asl Roma 6.

Gravi le violazioni rilevate nel complesso sportivo di via Cerreta nel corso delle verifiche disposte anche in funzione delle direttive impartite in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Roma Matteo Piantedosi. Sono al vaglio ulteriori contestazioni relative a diverse violazioni riscontrate in materia di sicurezza igienico-sanitaria e concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro. È stata poi rilevata la presenza di alcuni lavoratori irregolari, di cui dovranno rispondere le quattro società che gestiscono tutte le attività lì praticate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Omicidio di Willy Monteiro Duarte, Conte ai funerali

Intanto si è appreso che il premier Giuseppe Conte prenderà parte ai funerali che si terranno domani, alle 10, presso il Campo Sportivo Comunale 'Piergiorgio Tintisona'. Ma chi ha ucciso Willy? Le testimonianze raccolte dagli inquirenti non sono unanimi: un testimone in particolare indica Gabriele Bianchi che dapprima avrebbe dato un calcio in pancia a Willy facendolo cadere una prima volta, poi lo avrebbe colpito nuovamente facendolo cadere in terra una seconda volta. "Perdeva sangue dalla bocca. Gabriele [...] l'ha picchiato da terra per qualche istante" e poi " è scappato insieme agli altri". Ma altri indicano la responsabilità di Marco Bianchi. Di fatto è plausibile una certa discrepanza tra i testimoni anche vista la somiglianza tra i due fratelli più volte indicati come i "gemeli di Artena"

Come è morto Willy: tutto quello che sappiamo dell'omicidio di Colleferro