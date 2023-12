Il commerciante legato e soffocato in casa, le telecamere potrebbero avere ripreso il killer

Un'impronta "di troppo", un incauto passaggio davanti alle telecamere di sorveglianza del palazzo. È caccia al killer che ha ucciso a Firenze Safaei Chaikar Kiomars, commerciante iraniano di 72 anni. Il cadavere è stato scoperto ieri, 30 novembre, da alcuni parenti. E adesso gli inquirenti sperano che nelle immagini registrate dalle telecamere del palazzo ci sia la chiave per le indagini.

Andiamo con ordine. L'allarme scatta quando i parenti del commerciante non riescono a rintracciarlo, così uno dei fratelli, col figlio, all'ora di pranzo raggiunge la sua casa. L'immagine è terribile. La porta è aperta, l'uomo è morto. Il cadavere è per terra, all'ingresso. Ha le mani legate e un sacchetto in testa. La casa è a soqquadro. Il fratello della vittima chiama la polizia e iniziano le indagini.

Si parte dalla vittima. Chi era? Cosa faceva? Safaei Chaikar Kiomars viveva a Firenze fin dagli anni '70. Faceva il venditore ambulante al mercato di San Lorenzo, vendeva bigiotteria. Viveva da solo, al sesto pianodi via de Pinedo dove è stato trovato senza vita.

"Con mio padre siamo venuti ad assicurarci che stesse bene - ha detto, piangendo, il nipote -. Quando siamo arrivati, la porta era aperta. A trovarlo nell'ingresso è stato mio padre: mio zio era per terra legato e aveva un sacchetto in testa".

L'ipotesi è stata fin dal primo momento quella di omicidio. Il procuratore capo di Firenze, Filippo Spiezia, ha spiegato che "la scena dell'omicidio si presenta complessa, è avvenuto in modalità violenta e ci sono molte tracce utili".

La polizia scientifica ha fatto i rilievi. Chi lo ha ucciso ha corso il rischio di essere incrociato nel palazzo dagli altri condomini. Sono state acquisite le immagini di videosorveglianza del palazzo dove è avvenuto il delitto e di altri stabili vicini. La morte potrebbe essere avvenuta per asfissia, ma servirà l'autopsia per avere la certezza.

Buio fitto sul contesto in cui è maturato il delitto. "Abbiamo sentito un po' di persone e siamo in una fase delicatissima dell'indagine", ha aggiunto Spiezia.

