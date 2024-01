Agguato in strada, Cristiano Molè ucciso con una raffica di proiettili

È stato un agguato in piena regola quello messo a segno nella serata di lunedì 15 gennaio a Corviale, periferia di Roma. Cristiano Molè, 33 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco: da nove a undici colpi.

Come scrive Lorenzo Nicolini su RomaToday, Molè era in largo Odoardo Tabacchi a bordo di un suv con un amico. I killer hanno affiancato il mezzo e hanno aperto il fuoco senza badare alla gente in strada. Molè è morto, fatale per lui un proiettile che si è conficcato nel torace. L'amico è rimasto gravemente ferito ed è stato portato all'ospedale San Camillo. Il commando si è poi dileguato: in tanti hanno visto una Panda di colore chiaro fuggire via dalle case popolari tra largo Tabacchi e via Ettore Ferrari. Ora sul caso indaga l'antimafia insieme ai carabinieri.

Chi era Cristiano Molè

Molè viveva nella zona di Corviale. La notizia dell'agguato si è sparsa subito nel quartiere.La compagna e gli amici, pochi minuti dopo la brutale esecuzione, si sono riversati in strada.

Cristiano Molè, già conosciuto dalle forze dell'ordine, è romano. Molè è il cognome della cosca calabrese di Gioia Tauro, clan di 'ndrangheta attivo a Roma, ma al momento sembrerebbe solo un caso di omonimia. Nel 2014, Molè era già stato gambizzato a Bravetta. All'epoca l'agguato scattò nei pressi di un bar della strada, in zona Forte Aurelio. Un avvertimento per uno "sgarro", questa la motivazione.

Adesso invece si ipotizzano questioni legate allo spaccio di droga, forse un regolamento di conti. Non è un caso che sull'omicidio indaghi anche l'antimafia. Il pm della Dda, Mario Palazzi coordinerà i carabinieri del nucleo investigativo dell'Arma.

Si lavora per ricostruire contatti e movimenti di Molè. Parallelamente si passano al setaccio i filmati di alcune telecamere di sicurezza che si trovano nella zona dell'agguato.

