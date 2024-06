Thomas doveva 200 euro a due liceali: lo hanno ucciso a coltellate, poi sono andati al mare

Hanno picchiato, hanno ucciso, hanno tolto la vita a un coetaneo e poi sono andati al mare "in tranquillità". Ecco cosa emerge dalle indagini sull'omicidio di Cristopher Thomas Luciani, il 16enne ucciso a coltellate da due coetanei a Pescara. I ragazzi sotto accusa appartengono alla società "bene": uno figlio di un avvocato, l'altro di un graduato dei carabinieri. "Non mi assolvo e mio figlio dovrà ricordare che ha visto morire un ragazzo", dice oggi il militare.

La ricostruzione dell'omicidio è agghiacciante. Alla base di tutto ci sarebbe un debito di droga non saldato di 200-250 euro. Thomas è stato attirato in una trappola nel parco Baden Powell e poi colpito almeno 25 volte. Anche quando era a terra, senza vita, la lama è stata infilzata ancora e ancora. Dopo i due giovani aggressori sono andati via: a fare il bagno al mare. L'orrore è stato scoperto perché uno di loro poi, presumibilmente tre o quattro ore dopo i fatti, ha raccontato tutto ai genitori, facendo scoprire l'accaduto. "Io sono rimasto attonito e non ho avuto la forza di reagire, quando poi ci siamo ricongiunti al resto del gruppo tutti hanno saputo cosa era successo perché io, giunto per primo, l'ho raccontato. Nonostante l'accaduto siamo andati al mare a fare il bagno", le sue parole.

Thomas morto nel parco, gli assassini al mare a scattare selfie

Sul corpo di Thomas sarà eseguita l'autopsia, importante per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti e per appurare cause e tempi della morte del giovane. Quello che appare certo, anche dalle testimonianze, è che si è trattato di una mattanza.

"Non abbiamo pensato a chiamare nessuno, né polizia né ambulanza". Questo è un altro dei passaggi della testimonianza di un ragazzo molto vicino a uno dei due 16enni sottoposti a fermo. "Siamo andati in tranquillità al mare. Al mare - ha detto ancora - hanno raccontato in sintesi quello che è successo. So che hanno dato delle coltellate. È questo quello che so". Il ragazzo ha sottolineato anche che uno dei due giovani sottoposti a fermo "aveva una pistola. Me l'ha fatta vedere dopo che era finito tutto. Ce l'aveva in tasca. Non so come ce l'avesse. Mi ha detto che era scarica, senza colpi".

Un altro dei giovanissimi coinvolti, nella sua testimonianza, si è detto convinto che i due ragazzi ora sottoposti a fermo "si siano organizzati per questa cosa, per incontrare questo ragazzo". Il testimone chiave, cioè il giovane che domenica sera, tornato a casa, ha fatto scoprire l'accaduto, tra le altre cose si è detto "sicuro" che Thomas "era morto, erano tante coltellate davanti a me. Ad esempio aveva avuto una coltellata all'addome, una coltellata alla gamba, dove ci sono le arterie".

Intanto le indagini proseguono anche con l'analisi dei telefoni degli indagati. Sono state trovate anche delle foto scattate in spiaggia: in posa, col pugno sul petto e atteggiamento fiero. Risulta scattata alle 18.21 di domenica, Thomas era già stato ucciso. L'immagine è stata allegata al decreto di fermo della Procura presso il tribunale per i Minorenni de L'Aquila. Nel provvedimento sono presenti anche alcuni fotogrammi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona del parco. Si vede il gruppetto di ragazzi, tra cui la vittima, all'interno dell'area verde, alle 16:54. Poi alcuni di loro si spostano verso la vegetazione, dove il 17enne è stato ucciso. Dalla vegetazione usciranno poi alle 17:21. "Il ragazzo con la felpa bianca e le bermuda blu, poi identificato in Luciani Christopher Thomas - si legge - non si vedrà più uscire". Le immagini consentono di confermare anche quanto emerso dalle testimonianze dei ragazzi e, cioè, che uno dei presunti assassini si è cambiato tra la vegetazione, prima di ricomparire davanti alle telecamere.

Il papà carabiniere del ragazzo indagato: "Non mi assolvo come padre..."

"Non solo non mi assolvo come padre, ma dico che qui nessun adulto più farlo davvero". Al Corriere parla il papà del ragazzo che ha raccontato tutto. Lui, carabiniere, pronuncia parole segnate dal dolore: "Vorrei che mio figlio vivesse migliorando la sua vita da ora in avanti. Vivrà una vita da consegnato, come diciamo noi. Desidero che tenga presente nel tempo cosa è accaduto, che abbia vivo il ricordo del ragazzo che ha visto morire e che ne sia all'altezza".

Alla domanda su se e quanto controllasse il figlio, dice: "Certo. Gli chiedevo dove andasse e cosa facesse, chi erano i suoi amici e come impiegassero il tempo. La risposta era rassicurante e per certi versi ingannevole. Mi diceva 'Esco con il mio amico, figlio di un avvocato' oppure 'Mi vedo con quell'altro, figlio di un tuo collega'. Avrei dovuto indagare più a fondo? Avrei dovuto non accontentarmi?".