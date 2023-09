Ucciso in auto con la compagna: "Il killer ha agito per gelosia"

C'è un fermo per l'omicidio di Daniele Di Giacomo, il 38enne freddato a Tor Bella Monaca mentre si trovava in compagnia della fidanzata, anche lei ferita. Trentanni, con precedenti penali, il presunto killer di via Quaglia è stato rintracciato dalla polizia in casa della sorella a Fiuggi. Al momento la posizione dell'uomo è al vaglio degli agenti della squadra mobile.

Daniele Di Giacomo ucciso in strada a Tor Bella Monaca

Trentotto anni, residente alla Borghesiana, Daniele Di Giacomo è stato freddato in pieno giorno con quattro colpo di pistola mentre si trovava a bordo di un suv con la fidanzata in viale Paolo Ferdinando Quaglia. Un vero e proprio agguato. La vittima stava risalendo a bordo della sua vettura quando è stato avvicinato e ucciso a colpi di pistola. Due hanno raggiunto lo sportello, gli altri hanno colpito il 38enne. Un altro colpo ha invece colpito la compagna della vittima, ferita a una gamba. In terra, in condizioni disperate, fra le grida della ragazza, il personale del 118 ha provato a rianimarlo ma per Di Giacomo nulla si è potuto.

Killer in fuga

A ucciderlo "un uomo con la barba", secondo quanto riferito dai testimoni. Da subito identificato la polizia ha cominciato da subito le ricerche del presunto assassino. L'uomo - 30 anni con precedenti - è stato poi rintracciato in casa della sorella a Fiuggi, in provincia di Frosinone. A muovere il killer sarebbero questioni personali, di gelosia, in quello che sembra avere i contorni di un delitto passionale.

Il blitz dei carabinieri

Quartiere di Tor Bella Monaca che il giorno dopo l'omicidio di Daniele Di Giacomo si è svegliato con il rumore degli elicotteri e la luce dei lampeggianti dei carabinieri impegnati in un blitz - già programmato in sede di Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. Nel frattempo la polizia - che aveva già individuato il presunto killer del 38enne - lo ha rintracciato a Fiuggi.