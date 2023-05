"Dobbiamo parlare", poi prende la pistola e uccide la ex

C'è la storia di un amore finito dietro l'omicidio di Danjela Neza, 28enne di origine albanese uccisa a Savona nella notte tra venerdì e sabato. In manette, reo confesso, c'è Sefayou Sow, 27 anni, guineano.

L'omicidio, come detto, è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nei giardini di piazza delle Nazioni, accanto alla stazione ferroviaria. La vittima è stata freddata con un colpo di pistola alla testa. Subito dopo è arrivata una chiamata al 112: "Ho ucciso una donna, venite a prendermi".

È stato lo stesso Sefayou Sow al magistrato di turno a ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto raccontato, i due si erano dati un ultimo appuntamento, la classica ultima opportunità per chiarirsi e forse tornare insieme. È andata diversamente. "Abbiamo litigato" ha detto Sefayou. Allora lui ha aperto il vano porta bagagli della macchina e ha preso una semiatomatica calibro 22, un'arma clandestina, con la matricola abrasa. Ha puntato contro Danjela e ha sparato colpendola alla testa. Danjela è morta. Sefayou ha prima gettato la pistola tra i cespugli dell'aiuola poi ha preso il cellulare e ha chiamato il Numero unico per le emergenze. Una richiesta di aiuto che è stata anche una confessione: "Venite a prendermi che ho ammazzato una donna". Adesso deve rispondere di omicidio aggravato e porto abusivo di arma clandestina.

Tocca agli uomini della Squadra mobile di Savona verificare la versione e chiarire ciò che ancora è poco chiaro. Sefayou Sow è incensurato e regolare sul territorio nazionale. Come ha fatto a procurarsi quell'arma? E perché quella sera la teneva nel bagagliaio della macchina? Danjela, che era conosciuta alla polizia per reati contro il patrimonio e spaccio, aveva ricevuto nel febbraio scorso un ammonimento da parte del Questore per violenza domestica nei confronti di un'altra persona. Ma non risultano fino alla scorsa notte episodi di violenza con Sefayou.