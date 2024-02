Danjela uccisa a colpi di pistola dall'ex: condannato all'ergastolo

Ergastolo. Così hanno deciso i giudici della Corte d'Assise di Savona per Safayou Sow, il cittadino della Guinea di 27 anni che nella notte tra il 5 e il 6 maggio 2023 a Savona ha ucciso l'ex compagna Danjela Neza. Sow è stato anche condannato a risarcire con 318mila euro la madre della vittima e con 100mila il fratello. Deciso anche l'isolamento per un anno.

Il pubblico ministero Luca Traversa aveva chiesto 30 anni di reclusione per Sow invocando tre circostanze aggravanti (relazione affettiva, premeditazione e futili motivi) ma ricordando che Sow si consegnò spontaneamente alle forze dell'ordine e che in seguito ha collaborato con gli inquirenti fornendo loro la password del cellulare della vittima (che conteneva la registrazione audio degli ultimi istanti di vita della donna).

L'ultimo incontro tra Danjela e Sefayou trasformato in femminicidio

Sow era arrivato in Italia con un barcone e aveva trovato lavoro come lavapiatti nel ristorante in cui lavorava Neza. Tra i due era nata una relazione, troncata poi dalla ragazza. Come reazione Sow le aveva chiesto di licenziarsi poi l'ultimo, tragico, appuntamento nei giardini accanto alla stazione.

Danjela Neza è stata freddata con un colpo di pistola alla testa. Subito dopo lo stesso Sow ha telefonato al 112: "Ho ucciso una donna, venite a prendermi". Davanti al magistrato ha poi fornito un racconto preciso: i due si erano dati un ultimo appuntamento, la classica ultima opportunità per chiarirsi e forse tornare insieme. Invece hanno litigato, allora lui ha preso una semiatomatica calibro 22 (con la matricola abrasa) dall'auto, l'ha puntata alla testa di Danjela e ha fatto fuoco. Poi ha digitato il 112 confessando tutto.