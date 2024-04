Arrestato per omicidio e scarcerato poco dopo, 34enne aggredito con caschi e bastoni

Massacrato di botte, colpito con caschi e bastoni da circa dieci persone mentre rincasava. Il brutale pestaggio è avvenuto a Livorno il 1° aprile e la vittima è Hamed Hamza, 34 anni. L'uomo ha precedenti per spaccio di stupefacenti ed è accusato dell'omicidio di Denny Magina, 29enne livornese morto il 22 agosto del 2022 cadendo dal quarto piano di una palazzina in via Giordano Bruno. Hamza è stato scarcerato e l'aggressione è avvenuta dopo che l'uomo - che ha l'obbligo di dimora - era stato nella caserma dei carabinieri per firmare. Quanto è accaduto ha tutta l'aria di una vendetta.

L'omicidio di Denny Magina e il ruolo di Hamza

Denny Magina è morto precipitando dalla finestra di un edificio al quarto piano di un palazzo di Livorno il 22 agosto 2022. Le circostanze del decesso sono apparse da subito poco chiare. L'appartamento di via Giordano Bruno dove è avvenuta la tragedia era, per gli inquirenti, una "centrale dello spaccio". "Dopo aver assunto droga era stordito e inerme e dopo una lite con il 34enne è stato colpito dallo stesso con un violento pugno al volto facendolo quindi precipitare dal quarto piano", ha spiegato il sostituto procuratore Giuseppe Rizzo. A sferrare il pugno per l'accusa è stato Hamza. A lui gli inquirenti sono arrivati anche grazie al segno di un anello trovato sul volto della vittima.

Hamza, noto come "il pugile", è stato scarcerato la scorsa settimana per una questione giuridica legata alle date di notifica degli ordini di custodia (quando è stata disposta la custodia in carcere per omicidio, era già detenuto per reati legati alla droga). Nel giorno di Pasquetta stava tornando a casa in monopattino dalla stazione dei carabinieri quando è stato accerchiato e malmenato. A salvarlo è stato il personale di un'ambulanza che lo ha visto per terra. Portato in ospedale, è stato curato e dimesso. Sull'episodio indagano i carabinieri, LE indagini partono dall'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero avere ripreso tutto.