Domenico Esposito accoltellato a morte al centro commerciale, ipotesi scambio di persona

Potrebbero esserci una lite per una ruota bucata e uno scambio di persona alla base dell'omicidio di Domenico Esposito, il 28enne di Acerra (Napoli) accoltellato a morte la sera di sabato 29 luglio nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono a Nola. A colpire Esposito sarebbe stato Antonio Emanuele De Luca, un vigilante di 20 anni reo confesso, finora rimasto in silenzio.

Le indagini sono affidate alla polizia. Emerge il quadro di una lite, nata dalla sostituzione di una gomma bucata, e di uno scambio di persona. La sorella della vittima, rimasta in panne, avrebbe chiesto aiuto a uno dei custodi del centro commerciale (che non era De Luca) per sostituirla ricevendo però un "No" e, forse, una risposta sgarbata. La ragazza ha avvertito il padre che è arrivato col fratello per darle una mano. A questo punto compare De Luca: il vigilante si sarebbe avvicinato per chiedere se poteva essere utile ricevendo però invettive, forse perché scambiato per il primo vigilante. Da qui una lite tra il padre della vittima, la vittima stessa e De Luca, al culmine del quale il vigilante ha estratto il coltello colpendo Domenico Esposito al petto.

De Luca sarà sentito nelle prossime ore e le indagini proseguono per accertare l'esatta dinamica dei fatti. "Abbiamo immediatamente messo a disposizione delle forze dell'ordine i filmati di tutte le telecamere di sicurezza recentemente installate nelle aree parcheggio del centro - spiegano dalla direzione del centro commerciale -. La nostra centrale operativa ha potuto rapidamente allertare le forze dell'ordine e il 118 ma nonostante l'arrivo in tempi rapidi dell'ambulanza non si è riusciti a evitare una tragedia".

