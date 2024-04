Domenico Oppedisano, l'operaio di 24 anni incensurato ucciso a colpi di fucile

Un 24enne è stato ucciso a bruciapelo a colpi di arma da fuoco mentre si trovava in una zona di campagna. L'omicidio è stato consumato oggi, 8 aprile, a San Pietro di Caridà (piccolo comune in provincia di Reggio Calabria). La vittima è Domenico Oppedisano. Non ha avuto scampo: è morto durante il trasporto all'ospedale di Polistena.

L'omicidio è stato compiuto nella frazione di Prateria a San Pietro di Caridà. Si tratta di un piccolo centro che conta meno di mille abitanti. Pare che Oppedisano fosse in auto e stesse andando a lavorare quando un altro mezzo lo ha affiancato e sono partiti i colpi. La vittima ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada.

Le indagini, condotte dai carabinieri, sono alle battute iniziali. La vittima era incensurata e non risulta legata ad ambienti criminali. Tutte le ipotesi vengono prese in considerazione.