Donna trovata morta in casa: ipotesi omicidio

Omicidio a Signa, in provincia di Firenze. La vittima è una donna di 46 anni. Il corpo senza vita è stato trovato in un'abitazione nei pressi della stazione, in via Don Minzoni.

I contorni della vicenda sono ancora incerti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e da quanto si apprende una persona è in caserma per essere ascoltata.

Articolo in aggiornamento