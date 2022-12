Donna uccisa in casa a colpi di pistola, arrestato il marito

Femminicidio ad Apricena, in provincia di Foggia. Una donna di 44 anni, Giovanna Frino, è stata uccisa a colpi di pistola. A sparare sarebbe stato il marito Antonio di Lella, un 56enne che si è costituito. Il delitto è avvenuto oggi, 16 dicembre, nella casa della coppia in via Saragat.

A dare l'allarme intorno alle 12 sono stati alcuni vicini che hanno sentito i colpi di pistola. Quando i militari sono arrivati sul posto l'uomo si è asserragliato in casa, ma dopo qualche minuto di mediazione ha aperto la porta. Il cadavere della donna era in cucina. Almeno quattro i proiettili esplosi contro di lei.

Si tratta del secondo femminicidio in appena 24 ore. Un'altra donna, Giovanna Bonsignore, è stata uccisa dall'ex compagno a Villabate (Palermo). L'uomo si è poi tolto la vita.

Articolo in aggiornamento