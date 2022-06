Dal finto rapimento all'omicidio: la morte della piccola Elena uccisa dalla madre

La piccola Elena non è riuscita a salvarsi da chi, dopo averla messa al mondo, ha deciso di mettere fine alla sua breve vita. A distanza di pochi giorni dal miracolo del piccolo Germano, abbandonato appena nato da quella madre che non lo ha voluto, ci ritroviamo a fare i conti con situazioni incomprensibili che vedono dei poveri bambini vittime dei loro stessi genitori. Quel "mostro" spesso è dentro casa e, nel peggiore dei casi, non si fa in tempo a fermarlo.

La piccola Elena, 5 anni a luglio, era una bambina allegra, sorridente. La nonna paterna, Rosaria Testa, nella sua disperazione pochi attimi dopo il ritrovamento del cadavere, la descrive come "meravigliosa, sapeva già scrivere i nomi di tutti, disegnare. La sera prima aveva dormito con noi. Ieri mattina, l'ho accompagnata a scuola e le ho detto che come le volevo bene io, nessuno. Avevamo un rapporto speciale". "Avevamo creduto al racconto della madre. Ieri mi ha chiamato dicendomi che avevano rapito Elena, che erano incappucciati - continua la nonna - Mi ha raccontato che gli uomini gli avrebbero detto che questa sarebbe stata l'ultima cosa che avrebbe fatto suo marito e che Elena era già morta". Lo stesso racconto alla base della denuncia presentata dalla madre di Elena ai carabinieri di Mascalucia che, da subito, non ha convinto.

L'appello della scomparsa di Elena sui social

Tutto ha inizio ieri nel tardo pomeriggio. Una foto, subito condivisa sui social, della bambina con un appello: "Si cerca Del Pozzo Elena, nata il 12 luglio 2017, residente in Mascalucia via Euclide 55. Bambina rapita zona Piano Tremestieri verso le ore 15. Denuncia in corso presso Arma Macalucia che procede. Probabili autori 3 persone incappucciate a bordo di auto di cui sconoscesi modello, colore e targa. Fate girare questo messaggio". In pochi attimi la foto è diventata virale. Subito la conferma dei carabinieri. "Indagini in corso", spiegano dalla Procura ma mantenendo il massimo riserbo. Il procuratore Carmelo Zuccaro parla, infatti, di "momento delicato dell'inchiesta che non consente di fornire ulteriori informazioni". E precisa che non arriveranno notizie ne' dal suo ufficio ne' dai carabinieri del comando provinciale e della Tenenza di Mascalucia che indagano.

Le prime ipotesi sulla scomparsa di Elena

Si infittisce il giallo sulla scomparsa della bambina. In tarda serata, vengono escluse alcune piste. Per Procura e carabinieri, l'eventuale rapimento non è da collegare alla criminalità organizzata e a una richiesta di riscatto. L'unica ipotesi la fa trapelare il sindaco di Mascalucia, Enzo Magra, che parla di "dinamiche familiari". La Procura, sempre in serata, mentre cerca di ricostruire quanto accaduto - perchè il fattore tempo in un sequestro di persona è fondamentale per risolvere il caso - autorizza la diffusione di due foto di Elena. Una scattata proprio ieri: si vede la piccola in un'immagine riflessa sfocata, indossare una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli. L'altra è dell'8 maggio scorso: la piccola indossa il sopra di una tuta e, sorridente, mostra un biglietto con in basso la parte finale della scritta "Auguri mamma".

Rilievi nella casa della madre a Mascalucia

Durante la notte, non si arrestano le ricerche e gli interrogatori ai familiari. In particolare, ad essere sentiti sono i genitori, separati, della bambina scomparsa. Sono le ore 7.30 di questa mattina e, presso la villetta di Martina Patti, madre della piccola Elena, in via Euclide che è il proseguimento di via Filippo Turati a Mascalucia, arrivano i carabinieri del Sis, il servizio di investigazioni scientifiche. Che, in casi come questo, hanno il compito di rilevare qualsiasi traccia, biologica o meno, che possa essere utile alle indagini. I rilievi, dall'interno della villetta, dopo qualche ora, si spostano anche all'esterno. Prima nei pressi di alcune villette vicine.

Un elicottero sorvola l'area e già fa presagire il peggio. Dopo qualche minuto, arriva la conferma. Il corpo senza vita della piccola Elena è stato ritrovato a 200 metri dalla casa della madre, in un fondo agricolo. Secondo quanto si apprende, dopo le "pressioni esercitate durante gli interrogatori" dagli investigatori, la madre sarebbe crollata indicando lei stessa il luogo preciso dove si trovava il corpo senza vita della figlia, per poi confessarne l'uccisione.

Le reazioni e le dinamiche familiari

Una volta concluse le ispezioni dei medici legali, il corpo della bambina è stato portato via dalla boscaglia, tra via Turati e via Teocrito. I parenti del padre hanno abbracciato il carro funebre. Presenti il nonno, la nonna e una zia, insieme al padre e all'attuale compagna dell'uomo. Dal loro racconto, vengono fuori quelle dinamiche familiari che lasciavano grossi dubbi sulla denuncia per rapimento presentata dalla madre ai carabinieri. Secondo quanto raccontato dai parenti della bambina, sarebbe stata la madre della piccola a lasciare il padre, probabilmente perché avrebbe incontrato un nuovo compagno. A quel punto il padre della bambina sarebbe partito per la Germania, dove avrebbe incontrato la sua nuova compagna. La donna però avrebbe continuato ad avere dei comportamenti morbosi nei confronti dell'ex. Come raccontato dalla nonna paterna di Elena: "Mio figlio ha avuto una storia legata a degli spinelli tanti anni fa, è stato preso per errore. È stato in carcere per circa 7 mesi, poi è stato ai domiciliari. Lei sapeva di questo precedente, ne ha approfittato". Martina Patti, avrebbe quindi cercato di far cadere le colpe sull'ex compagno Alessandro Del Pozzo. Ma l'interrogatorio pressante, nella notte, l'ha fatta crollare portandola ad indicare il luogo preciso dove aveva lasciato il corpo senza vita della figlia.

La confessione dell'omicidio

Martina Patti ha confessato a carabinieri e Procura di avere ucciso la figlia. Ma nell'interrogatorio, non ha saputo spiegare come e perchè avrebbe commesso il delitto. Il rapimento era una messa in scena per coprire l'omicidio. Il cadavere della bambina è stato portato all'obitorio di un ospedale catanese. Secondo quanto si apprende la piccola Elena, 5 anni da compiere il prossimo luglio, sarebbe stata uccisa dalla madre nella sua abitazione. La 23enne avrebbe poi portato e nascosto il corpicino della piccola in un vicino terreno di campagna nel tentativo di coprire il cadavere con terra e cenere lavica. Ora Martina Patti si trova in stato di fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.

A Mascalucia, intanto, comunità sconvolta da questo triste fatto di cronaca, sono stai annullati i festeggiamenti in onore del patrono San Vito, previsti proprio per domani, 15 giugno. A dare la notizia il sindaco Magra che chiede ai suoi concittadini un momento di preghiera e raccoglimento per la piccola vittima.

La nonna: "Una bimba meravigliosa, la madre ossessionata da mio figlio"

"Eravamo legatissime con Maria Elena. L'abbracciavo forte e le dicevo: Elena come ti voglio bene io non ti vuole bene nessuno e lei mi sorrideva. C'era un rapporto speciale tra me e lei". Rosaria Testa, nonna materna di Elena Del Pozzo, visibilmente commossa racconta a CataniaToday il forte legame che c'era tra lei e la bimba. Una "bambina meravigliosa e intelligentissima" dice la nonna. "Mi aveva chiesto il telefono, le avevo promesso che ne avrei parlato con mamma e papà". Poi l'accusa alla madre, separata dal figlio: "Era ossessionata da lui, ogni volta che si lasciavano lo minacciava".

La zia di Elena: "La madre ha tentato di accusare mio fratello"

Sul posto sentita anche la zia della bimba, Martina Vanessa Del Pozzo che ha raccontato come la donna fosse anaffettiva verso la piccola raccontando le dinamiche familiari che legavano la donna alla famiglia Del Pozzo. Il padre della piccola era infatti separato dalla donna ed era da poco tornato a Catania dopo una breve esperienza di vita in Germania. La zia accusa la mamma della piccola di aver cercato di incastrare mio fratello. "Martina Patti, la mamma di Elena, voleva incastrare mio fratello - ha detto - Un anno fa mio fratello fu accusato ingiustamente di una rapina, ma fortunatamente fu scagionato completamente. Quando dal carcere passo' ai domiciliari, sotto casa trovammo un biglietto di minacce con scritto: 'non fare lo sbirro, attento a quello che fai'. Mio fratello non sa nulla di nulla. A quel biglietto la madre della bimba ha fatto riferimento dicendo che avevano rapito Elena".