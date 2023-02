Elena uccisa a 5 anni, mamma Martina Patti verso il processo

La Procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio per Martina Patti, la 24enne che a giugno 2022 ha ucciso la figlioletta Elena Del Pozzo, di neppure cinque anni. La giovane mamma ha prima inscenato il rapimento della piccola e poi ha confessato l'omicidio. I reati contestati sono omicidio premeditato aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato.

Elena è stata uccisa con un'arma da taglio e poi il corpo è stato sepolto in un campo vicino casa, a Mascalucia (nel Catanese). L'udienza, davanti al gip Stefano Montoneri, si terrà il prossimo 17 aprile.

Il finto rapimento e l'omicidio di Elena Del Pozzo

La tragica vicenda di Elena Del Pozzo inizia lunedì 13 giugno 2022. La mamma della bimba denuncia ai carabinieri della tenenza di Mascalucia che Elena è stata sequestrata. La donna racconta che tre persone armate l'hanno prelevata mentre era con lei in auto a Piano di Tremestieri, dove la piccola frequentava l'asilo. Il sequestro, secondo la denuncia, è "conseguenza del comportamento dell'ex compagno (Alessandro Del Pozzo, 24enne con precedenti per spaccio) che avrebbe ricevuto minacce per una sorta di regolamento di conti. Gli investigatori da subito escludono che il sequestro sia "opera della criminalità organizzata", né che sia "collegato a una richiesta di riscatto".

Il giorno successivo, il 14 giugno 2022, Martina Patti cambia la sua versione dei fatti e lei stessa conduce gli inquirenti nel campo dove è sepolta la piccola Elena. Il cadavere è stata chiuso dentro cinque sacchi neri sotto pochi centimetri di cenere vulcanica e ciottoli.

Martina Patti ha sì confessato il delitto, ma non ha mai spiegato il perché. L'ipotesi più accreditata è che abbia agito per una forma di gelosia nei confronti dell'attuale compagna dell'ex convivente, non tollerando che alla stessa si affezionasse anche la bimba.