Elena uccisa a coltellate, pena ridotta al suo assassino per "estrema solitudine"

Pena ridotta "per solitudine". Gabriel Falloni, il 37enne di Sorso (Sassari) giudicato colpevole dell’omicidio della escort Elena Raluca Serban avvenuto ad aprile 2021 ad Aosta, in appello si è visto ridurre la condanna dall'ergastolo a 24 anni di carcere. Tra i motivi c'è proprio il "quadro di estrema, desolante solitudine che pare averne accompagnato, se non l'intera esistenza, quando meno la fase adulta". Questo si legge nelle motivazioni della prima sezione della Corte d'assise d'appello di Torino.

L'omicidio di Elena Raluca Serban

Secondo quanto accertato, il 17 aprile 2021 Falloni ha raggiunto la donna nella sua casa di viale Partigiani. I due hanno avuto un rapporto sessuale, poi la violenza: le ha rubato 8.000 euro in contanti, l'ha strangolata e accoltellata alla gola. Falloni, con precedenti per tentata violenza sessuale (era stato condannato a 4 anni di carcere), ha poi tentato di fare perdere le proprie tracce lasciando la Valle d'Aosta, ma è stato rintracciato dopo alcuni giorni.

Cosa hanno deciso i giudici per Gabriel Falloni

Nel processo di primo grado, la difesa aveva chiesto il riconoscimento del "vizio parziale di mente" chiedendo di dare cadere le aggravanti: la crudeltà e i futili motivi. La perizia psichiatrica richiesta dal tribunale ha invece accertato la capacità di intendere e di volere ed è arrivata la condanna alla massima pena.

La pena è stata ridotta in appello a 24 anni riconoscendo le attenuanti generiche in equivalenza rispetto alla circostanza aggravante della recidiva e di quella del nesso teleologico (l'omicidio era finalizzato a poter compiere una rapina), che è stato confermato.