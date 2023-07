Uccide il papà a martellate nel cortile di casa

Nella serata di ieri, domenica 2 luglio, è morto all'ospedale Cto di Torino, dove era ricoverato dallo scorso 29 aprile, Enrico Sergi, il 71enne residente in corso Bramante che era stato preso a martellate in testa dal figlio 46enne Raffaele nel cortile del palazzo in cui abitava. I traumi che ha riportato erano troppo gravi per poter essere curati dai medici. Ora il figlio, che era stato arrestato dagli agenti della squadra mobile della polizia poco dopo l'accaduto, è accusato di omicidio dal pm Fabiola D'Errico della procura cittadina, che coordina le indagini.

Raffaele Sergi, difeso dagli avvocati Fulvio Violo e Roberta Rossetti, dopo essere stato arrestato e interrogato in carcere aveva detto di avere colpito il padre perché esasperato, come del resto tutti i suoi familiari, e preoccupato molto per sua madre a causa di una malattia neurodegenerativa che da qualche tempo aveva colpito il genitore e che lo rendeva molto difficile da gestire a causa dei problemi mentali che gli provocava.

L'aggressione avvenne nel cortile di casa, in corso Bramante a Torino. Quel sabato mattina padre e figlio erano usciti a comprare il giornale. La solita passeggiata quotidiana con il padre, da tempo affetto da una grave patologia neurodegenerativa. Era proprio Raffaele, assieme alla madre, ex insegnante, a sostenere la maggior parte della responsabilità della cura, a mantenerlo attivo. E proprio prima della passeggiata mattutina di routine, i colpi in testa con un martello abbandonato poi nel cortile.

Raffaele Sergi aveva confessato poco dopo, quando i poliziotti lo avevano fermato non lontano da casa, mentre aspettava in un parco pubblico poco distante coi vestiti ancora sporchi di sangue.

