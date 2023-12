Omicidio nelle campagne: Francesco Cidu trovato morto dentro il suo ovile

Un cadavere ritrovato nelle campagne di Gavoi, in provincia di Nuoro, ha tutta l'aria di essere un omicidio. La vittima è un allevatore di 66 anni, Francesco Cidu: il corpo dell'uomo è stato trovato senza vita nel suo ovile in campagna, in località Gaidanu. Sul cadavere sarebbero state riscontrate ferite d'arma da fuoco. Il ritrovamento è avvenuto dopo le ricerche dei carabinieri, allertati dai familiari che non avevano notizie dell'uomo da ore. Le indagini sono in corso per chiarire il movente.