Luisa Marconi e Giuseppe Ricci uccisi in casa: l'abitazione venduta all'asta, il martello nel pozzetto e il figlio sotto torchio

Proseguono senza sosta le indagini sul duplice omicidio di Fano (Pesaro e Urbino). I coniugi Luisa Marconi e Giuseppe (conosciuto come Giorgio) Ricci avevano 70 e 75 anni. Lei è morta per soffocamento o strangolata. Lui ha lottato con il killer e ha tentato di difendersi: un corpo contundente sulla testa non gli ha dato scampo (forse un martello ritrovato poi in un tombino poco distante, ma non ci sono certezze), troppo gravi le ferite riportate. Si attendono, però, i referti medico legali per avere maggiori informazioni. Due pensionati dall'esistenza modesta uccisi in casa, in via Fanella, in un tranquillo quartiere tra autostrada e mare, senza che nulla di valore sia stato portato via dall'abitazione.

La casa all'asta

L.R., 50 anni, il figlio, lunedì sera era ancora in commissariato a Fano: è stato interrogato per ore per fare chiarezza sul duplice omicidio, tra tanti "non ricordo". Al momento nessuno è stato fermato, ma l'uomo sarebbe indagato. Ieri, in qualità di testimone, avrebbe negato qualsiasi addebito, per tutto il giorno. Avrebbe anche accettato di sottoporsi a un test del dna. A chiamare i soccorsi era stato proprio lui, il figlio, che vive nell'appartamento al piano superiore. Ha raccontato ai poliziotti di esser accorso davanti a casa dei genitori dopo essere stato svegliato dai rumori. I vigili del fuoco hanno sfondato la porta d'ingresso dell'abitazione e si sono trovati davanti due cadaveri.

Gli inquirenti sono al lavoro per capire se il duplice omicidio possa essere in qualche modo legato alla vendita all'asta dell'abitazione, in seguito alla decisione dei coniugi Ricci di farsi carico dei debiti del figlio, operaio, separato dalla moglie. Quei 47 metri quadrati erano stati offerti dai pensionati a garanzia di un prestito chiesto e mai restituito da loro figlio: dunque erano stati messi all'asta dal tribunale e comprati per 60 mila euro da un idraulico che ieri ne avrebbe dovuto prendere possesso.

I vicini di casa della famiglia Ricci parlano di persone tranquille: "Mai sentiti litigare". La polizia scientifica ha effettuato lunghi rilievi sulla scena del crimine. Secondo i giornali locali, non ci sarebbero segni di effrazione.

Il sindaco: "Sbigottiti"

"Quanto accaduto ci lascia sbigottiti", dice il sindaco di Fano, Luca Serfilippi. "Non ci sono parole per commentare questa tragedia. È una di quelle notizie che non vorresti mai sentire - continua Serfilippi -. Ora attendiamo lo sviluppo delle indagini da parte degli inquirenti per comprendere le dinamiche e capire l'evoluzione dei fatti. Oggi è una giornata piena di dolore per la nostra comunità".