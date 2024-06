Luisa e Giuseppe massacrati in casa, il figlio: "Non mi davano più soldi e li ho uccisi"

La confessione è arrivata dopo sedici ore di interrogatorio. Luca Ricci, operaio cinquantenne, separato e padre di due figli, ha ammesso di avere ucciso i genitori Luisa Marconi e Giuseppe Ricci nella loro casa di Fano (Pesaro). I sospetti degli inquirenti sono stati sul figlio dal primo momento e adesso le sue parole confermano le ipotesi: "Sì, ho ucciso i miei genitori, avevo altri debiti ma loro non volevano darmi più soldi".

Riavvolgiamo il nastro. I corpi di Giuseppe e Luisa vengono trovati il 24 giugno nel loro appartamento. Lui ha una profonda ferita al cranio, lei segni di strangolamento. È il figlio a dare l'allarme: abita al piano di sopra dell'abitazione dei genitori e dice di non avere loro notizie. Poco dopo emergono nuovi elementi: marito e moglie dovevano lasciare la casa. Era finita all'asta per causa di alcuni debiti contratti dal figlio e per il quale avevano fatto da garanti.

Questi elementi portano gli inquirenti a scandagliare proprio la vita del figlio. Tentano di ricostruire le sue ultime ore e i rapporti familiari. Nella notte tra lunedì e martedì è stato fermato e portato in carcere a Pesaro: dovrà rispondere di duplice omicidio aggravato dalla crudeltà e dal rapporto di parentela.

Così Luca ha ucciso la madre e il padre

"Mia madre non stava bene, sono sceso a misurale la pressione". Tutto sarebbe iniziato così intorno alle 2 della notte tra domenica e lunedì. Luca Ricci sarebbe sceso nell'appartamento dei genitori e si sarebbe avvicinato alla mamma Luisa, in cucina. Sarebbe nata una discussione per soldi: "Ne avevo bisogno, mi ha detto 'Basta'". Una risposta decisa, che avrebbe fatto scattare la furia.

L'uomo avrebbe prima strangolato la madre poi avrebbe raggiunto il padre Giuseppe nella stanza da letto. L'anziano ha provato a difendersi, ma è stato finito a colpi di martello in testa.

Dopo il delitto Luca sarebbe tornato nella sua di casa, al piano di sopra, dove c'è anche il figlio diciottenne che dorme. Poi la chiamata ai soccorsi e la messinscena, fino alla confessione.