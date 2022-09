Imprenditore scomparso e trovato morto: svolta nelle indagini

I carabinieri hanno fermato un 30enne italiano di Mathi ritenuto responsabile dell'omicidio di Fatmir Ara, il 43enne albanese trovato morto domenica 4 nella zona delle Vaude a San Carlo Canavese. Il fermo è arrivato nella tarda serata di ieri. L'autopsia aveva confermato che l'imprenditore era stato ucciso con almeno tre colpi di fucile in faccia. Al momento non è chiaro se l'uomo che ha commesso l'omicidio abbia agito da solo oppure con complici né quale sia stato il movente del delitto. L'uomo fermato sarebbe un concittadino della vittima.

Dopo interrogatori durati complessivamente 30 ore, prima nella caserma dell'Arma e poi in procura a Ivrea, davanti al pm Elena Parato che ha coordinato le indagini, in cui il sospettato ha modificato la propria versione più volte, l'uomo avrebbe confessato l'omicidio fornendo precise indicazioni per il recupero del telefono della vittima, gettato a molta distanza dal luogo del delitto, dei guanti utilizzati e dell’arma impiegata, regolarmente detenuta. Lo riferisce TorinoToday.

I carabinieri nel corso delle indagini hanno raccolto tutti i transiti dei veicoli registrati dai varchi dei comuni limitrofi al luogo dell’omicidio, hanno acquisito centinaia di ore di filmati ripresi dalle telecamere pubbliche e private e ascoltato decine di persone.

La morte di Fatmir Ara

Fatmir Ara, imprenditore di origine albanese di 43 anni, era residente a Mathi, in provincia di Torino. L'uomo, titolare della ditta "Nuova Edile" con sede in strada Cirié 10, era scomparso dallo scorso 2 settembre, quando i familiari si erano rivolti alle forze dell'ordine per chiedere aiuto. Immediatamente erano scattate le ricerche in tutta la zona, fino al terribile ritrovamento di domenica mattina.

I carabinieri di Venaria avevano individuato il cadavere di Fatmir Ara in una zona di campagna a San Carlo Canavese, un paese non molto distante da Mathi, sempre in provincia di Torino. Il corpo senza vita dell'imprenditore era stato trovato a terra, vicino alla sua auto, lungo una stradina non molto distante dall'azienda dove lavorava la vittima e di cui era il titolare.