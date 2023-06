Fausto Baldoni ucciso dalla compagna, i fratelli: "Aveva paura e aveva fatto sparire i coltelli"

Aveva paura Fausto Baldoni, l'agente di commercio di 63 anni trovato morto sabato sera nella sua casa di Fabriano. Temeva che la compagna Alessandra Galea - adesso in stato di fermo - potesse fargli del male. Non un pensiero fugace, ma un timore concreto tanto che aveva fatto sparire dalla loro abitazione i coltelli. Una precauzione che non gli ha salvato la vita. A raccontare della difficile convivenza tra Fausto e Alessandra, come riporta AnconaToday, sono adesso i fratelli di lui. "Nostro fratello, per la sua generosità e bontà, ha trovato un epilogo alla sua vita che non meritava - dicono Rita e Terenzio Baldoni, attraverso il loro avvocato Angelo Franceschetti - temeva per la propria vita, tanto da aver fatto sparire tutti i coltelli. Temeva anche di essere avvelenato e spesso viveva chiuso in una stanza, quando lei era in casa".

Fausto Baldoni, secondo quanto ricostruito finora, è stato colpito più volte al viso e alla testa con un oggetto contundente, probabilmente una lampada da camera. I colpi sono stati fortissimi, tanto da procurargli una frattura del cranio. A colpirlo sarebbe stata la convivente di Baldoni, Alessandra Galea, 51 anni. Nata a Jesi, ma residente a Perugia, si trova adesso nella sezione femminile del carcere di Villa Fastiggi a Pesaro. L'accusa per lei è di omicidio volontario.

Il corpo di Baldoni viene trovato nella sua camera da letto dai carabinieri, entrati insieme ai vigili del fuoco dopo l'allarme dato dai fratelli dell'uomo. La sorella Rita sabato lo aspettava nella casa di Scheggia e Pascelupo, un comune della provincia di Perugia, per un pranzo in famiglia. Baldoni probabilmente era già morto.

Il delitto si è consumato verosimilmente nella prima parte della mattinata di sabato al culmine di una lite. I vicini hanno sentito la coppia discutere, soprattutto le urla di lei, come era successo tante altre volte. Spesso era per motivi economici. Baldoni avrebbe provveduto sempre alle spese della compagna che non lavorava. Al pranzo a Scheggia lei non era stata invitata. Con i fratelli di Baldoni non correva buon sangue. I familiari avevano provato a convincere Baldoni a lasciarla.

Sabato sera i fratelli provano ancora a contattare Fausto, ma senza successo. Così lo raggiungono in casa, hanno le chiavi ma forse per l'agitazione non riescono ad aprire la porta, solo allora allertano i carabinieri. Sono le 20 quando i militari dell'Arma e i vigili del fuoco entrano nell'appartamento e scoprono il cadavere. In quel frangente sopraggiunge la compagna, che si mostra ignara di tutto. La donna viene condotta in caserma e poco dopo scatta il fermo. Le indagini proseguono per accertare l'esatta dinamica dei fatti e il movente.



