Soffoca la mamma nel sonno e poi chiama la polizia: "Venite, l'ho uccisa"

Omicidio a Ferrara. Una donna di 80 anni, Maria Luisa Sassoli, è stata uccisa nella sua casa oggi giovedì 23 febbraio 2023. È stata soffocata nel sonno. A compiere l'atroce gesto sarebbe stato il figlio cinquantenne, che poi ha chiamato la polizia per autodenunciarsi.

Teatro della tragedia l'appartamento in via Argante, nel quartiere Barco, che madre e figlio condividevano. L'allarme è scattato intorno alle 9 quando l'uomo ha chiamato il numero di emergenza dicendo di avere ucciso la madre. Sul posto sono arrivate le pattuglie della Squadra mobile e del reparto investigazioni scientifiche. L'uomo è stato fermato e portato in questura mentre sono stati avviati tutti i rilievi del caso nell'appartamento.

Sembra che l'anziana fosse malata da tempo e che i rapporti con figlio fossero burrascosi. "Ogni tanto si sentiva qualche urlo - commentano i vicini - ma nulla che facesse presagire tutto ciò. Siamo sconvolti. La donna era malata e deve essere dura prendersi cura di una persona così, ma quanto accaduto è inspiegabile".