Uccide la compagna a coltellate, veglia il cadavere per giorni e poi tenta il suicidio

A pochi giorni dall'omicidio di Giulia Tramontano, un'altra donna è stata uccisa e l'unico sospettato è l'uomo col quale aveva una relazione. La vittima è Floriana Floris, 49 anni. Siamo a Incisa Scapaccino (Asti). Ciò che emerge è agghiacciante: il compagno l'avrebbe accoltellata, poi per due giorni avrebbe vegliato il cadavere. Infine avrebbe tentato di suicidarsi ma è stato salvato.

Il femminicidio è stato scoperto oggi, 9 giugno. La figlia della vittima, preoccupata perché senza notizie della madre da troppo tempo, allerta le forze dell'ordine. Anche i vicini avevano notato l'auto ferma in strada da troppo tempo e si erano insospettiti. Carabinieri e vigili del fuoco entrano nella casa della donna in piazza XX settembre e lo scenario è da brividi: una donna morta e un uomo con le vene dei polsi tagliate. In poco tempo si delinea il quadro: omicidio e tentato suicidio. Col passare delle ore emergono nuovi elementi: il delitto sarebbe avvenuto almeno 48 ore fa e lui avrebbe vegliato il corpo.

La vittima è Floriana Floris, 49 anni, originaria di Milano, madre di due figli avuti da una precedente relazione. Lui si chiama Paolo Riccone, è un 50enne dell'Astigiano e lavorava come ricercatore ad Alessandria. In passato era stato consulente del ministero del Lavoro a Roma. Era stato sposato e la moglie, anni fa, è morta per una malattia. Pare che fosse rientrato a Incisa Scapaccino alcune settimane fa per prendersi cura del padre gravemente malato (poi morto). Ora è in stato di arresto.piantonato in ospedale. Agli inquirenti ha detto di avere trovato la compagna morta in casa. Nel frattempo continuano i rilievi dei carabinieri nella casa della coppia.

"È una tragedia che ci lascia sgomenti. L'intera comunità è senza parole", dice il sindaco di Incisa Scapaccino Matteo Massimelli. "La coppia - aggiunge - frequentava poco il paese e in questi anni non aveva mai dato alcun problema. Li conoscevo di vista".

