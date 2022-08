Uomo ucciso a colpi di pistola, l'agguato all'ingresso di un lido affollato di bagnanti

Omicidio oggi, 13 agosto, a Marina di Lesina in provincia di Foggia. Un uomo di 52 anni - originario di San Severo - è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco all'ingresso del Lido "Holiday", località Punta Pietre nere.

Come riporta FoggiaToday, sarebbero stati esplosi 6 colpi di pistola, tre dei quali hanno raggiunto la vittima e non le hanno lasciato scampo. Sul posto gli operatori del 118 e i carabinieri per i primi rilievi.

Notizia in aggiornamentoono stati