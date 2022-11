Francesco De Felice ucciso a coltellate in casa, confessa il figlio: i dubbi sulla salute del ragazzo

Un padre ucciso dal figlio nella loro casa: raggiunto da diverse coltellate mentre è sul divano. Un efferato omicidio avvenuto tra le mura domestiche e ancora senza movente ha scosso oggi, 16 novembre, la comunità di Vittorio Veneto (Treviso). Francesco De Felice, ex colonnello dell'Esercito, è stato ucciso in casa. I carabinieri hanno arrestato il figlio Riccardo, 24 anni.

La tragedia è ancora al vaglio degli inquirenti. Sappiamo che oggi è stata la moglie della vittima a chiamare i soccorsi. Quando i sanitari sono arrivati in casa della famiglia De Felice in via Rosolen, era tardi. Francesco De Felice, 56 anni era morto. Sul suo corpo ferite inferte con una lama ma anche con qualche oggetto.

In casa oltre alla moglie della vittima c'era anche il figlio. I carabinieri lo hanno trovato sul pianerottolo, in stato confusionale. Portato in caserma e interrogato, è stato poi arrestato con l'accusa di omicidio. Si trova adesso nel carcere di Treviso.

Sembra che a causa di recenti segni di squilibrio mentale la famiglia avesse chiesto un trattamento sanitario per il figlio, ma non risulta che fosse in cura presso strutture pubbliche o fosse seguito da professionisti privati. Il 24enne avrebbe ammesso in modo parziale e confuso il suo coinvolgimento nel delitto, determinante sarebbe stato invece il racconto della madre al pubblico ministero. Le sue parole avrebbero confermato il ruolo del figlio. La dinamica e la reale condizione di salute del ragazzo sono al vaglio degli inquirenti.

Quella del Trevigiano è la seconda tragedia familiare consegnata alla cronaca oggi, 16 novembre. In provincia di Salerno un uomo ha ucciso la moglie sotto gli occhi del figlio e poi si è impiccato a un cavalcavia autostradale.