Il giallo del cadavere trovato nella body bag, arrestato titolare di un'agenzia funebre

Svolta nelle indagini per l'omicidio di Francesco Di Pietro, bancario in pensione il cui cadavere venne trovato nell'agosto del 2019 in avanzato stato di decomposizione in un agrumeto a Carlentini (Siracusa). Il corpo era in una sacca per la conservazione dei cadaveri (body bag) utilizzata solitamente dalle imprese di pompe funebri e dai dipartimenti di medicina legale. I carabinieri hanno arrestato Adriano Rossitto, 39 anni di Lentini, già in carcere per il duplice omicidio di madre e figlia: Francesca Oliva e Maria Marino, uccise la scorsa estate. Rossitto gestiva un'agenzia di pompe funebri.

Il corpo di Francesco Di Pietro è stato identificato dagli investigatori dell'Arma grazie al decisivo esito dell'esame del Dna e agli accertamenti compiuti dal Ris di Messina. Identificata la vittima, i carabinieri hanno passato al setaccio la sua vita privata ricostruendo frequentazioni, disponibilità finanziare e le ultimissime ore di vita dell'uomo. E' emerso che dopo la separazione dalla moglie, così come dichiarato le sorelle, Francesco Di Pietro era particolarmente giù di morale e avrebbe iniziato a frequentare l'agenzia di pompe funebri di Lentini, gestita da Rossitto. Qui aveva allacciato altri rapporti di amicizia con frequentatori dell'agenzia coi quali era solito trascorrere buona parte della sua giornata.

Gli inquirenti sono partiti da qui e poi hanno analizzato il tracciato gps dell'auto della vittima, vettura della quale il bancario in pensione era morbosamente geloso, tanto da non cedere il volante a nessuno. I militari hanno ricostruito tutti gli spostamenti dei giorni precedenti, confermando l'assidua frequentazione dell'agenzia di pompe funebri, fino alla data presunta della scomparsa e hanno richiesto la collaborazione dei militari del Ris per ricercare eventuale impronte digitali sul veicolo, ritrovato in sosta nei pressi dell'ospedale di Lentini.

"E stata così isolata sull'auto di Di Pietro l'impronta del pollice destro di Rossitto, nitidamente impressa sul tasto del freno a mano - spiegano gli investigatori dell'Arma -. Questo elemento costituisce grave indizio circa il fatto che l'uomo abbia spostato l'auto della vittima, parcheggiata nei pressi dell'ufficio postale, per condurla all'ospedale di Lentini. Comportamento in contrasto con quanto emerso circa le abitudini Di Pietro, geloso della sua autovettura al punto da non consentire che nessuno la guidasse".

Il corpo della vittima è stato poi riesumato e nella zona della laringe è emersa la presenza di una frattura, segno che l'uomo è stato ucciso. Dalle indagini, poi, è emerso che Rossitto aveva a disposizione body bag "non funzionali all'attività condotta dalla sua agenzia di onoranze funebri che non dispone di un cassone per il recupero delle salme". Inoltre, l'indagato, per allontanare da sé i sospetti, avrebbe riferito, tra l'altro, di frequentazioni del Di Pietro con romeni, "situazione che non ha trovato riscontro nell'attività investigativa", spiegano i carabinieri. C'è poi un sms arrivato dal cellulare della vittima a quello della ragazza che lo aiutava in casa. Per il gip tale messaggio sarebbe stato "creato ad arte per evitare che fosse riscontrata in tempi rapidi la sua insolita assenza".