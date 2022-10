Uccide il padre a coltellate per il volume della tv troppo alto

Non riusciva a riposare perché il padre teneva il volume della tv troppo alto. Così Claudio Evangelista, 42enne con problemi psichiatrici, ha impugnato un coltello da cucina e si è scagliato con violenza contro il padre Francesco, uccidendolo. E? successo ieri sera a Genova Prà, in provincia del capoluogo ligure.

La tragedia si sarebbe consumata in pochi attimi. Il genitore 77enne, colpito da una decina di coltellate, sarebbe morto a causa di un fendente al cuore. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimare la vittima. Claudio, seguito dagli specialisti della Salute mentale di Voltri, al momento dell?arresto non avrebbe detto nulla.

A chiamare la Polizia la sorella del 42enne, in casa al momento dell?omicidio assieme alla madre. Le due donne hanno raccontato agli investigatori che la lite sarebbe nata dal volume troppo alto della televisione che il padre stava guardando in soggiorno mentre Claudio cercava di riposare in camera sua.