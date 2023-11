Ucciso a 41 anni da una freccia in mezzo alla strada mentre festeggia la nascita del figlio

Un delitto assurdo, una morte che ha scosso l'intera città di Genova. Javier Alfredo Miranda Romero aveva 41 anni. Fu ucciso con una freccia dal maestro d'ascia Evaristo Scalco la notte tra l'1 e il 2 novembre di un anno fa nel centro storico del capoluogo ligure.

Ucciso da una freccia in mezzo alla strada

"Quel giorno Alfredo aveva visto il bimbo appena nato. Era venuto in ospedale sia a pranzo che alla sera, poi mi ha detto che sarebbe andato a bere qualche birra con un amico", ha raccontato in lacrime Patricia Zena Lopez, la compagna, ascoltata come testimone nel processo che si sta svolgendo in corte d'assise per omicidio aggravato da odio razziale e futili motivi. Annissa Defilippi sta seguendo il processo per GenovaToday.

Patricia ha raccontato: "Ci conoscevamo da 9 anni, l'ho incontrato in Perù ma da tempo viveva in Italia. Io sono venuta a Genova con lui e qui abbiamo sempre vissuto insieme a Marassi. Prima lavorava soltanto Javier, poi ho iniziato anch'io, come colf, facevo le pulizie nelle case". Ora paga un affitto di 550 euro e altrettanti ne guadagna, per vivere accetta l'aiuto degli amici che le portano i vestiti per i bambini e ciò di cui ha bisogno. "Javier venne a trovarmi anche il giorno del delitto. Prima di andare a festeggiare con un amico mi ha scritto: 'Torno a casa presto, domani lavoro, sono una persona responsabile'. A mezzanotte non mi rispondeva al telefono; alle 4.30 mi hanno chiamato i carabinieri dicendo che era gravissimo in ospedale".

I medici dell'ospedale San Martino fecero di tutto per salvare l'operaio, ma la freccia trapassò il fegato di Romero senza lasciargli scampo. Una lesione unica, netta, fatale. Uno shock emorragico devastante. Lo si provò a salvare con 40 sacche di sangue in trasfusione, invano. Evaristo Scalco, artigiano e marinaio di 63 anni, incensurato, dopo aver ferito il passante, era sceso in strada e aveva provato a estrarre la freccia. Tentò poi di tamponare la ferita con alcuni asciugamani.

Romero stava festeggiando la nascita del secondo figlio

Romero quella notte stava festeggiando la nascita del secondo figlio, venuto al mondo il giorno prima. Stava passando in vico Mele con un amico dopo aver guardato una partita di calcio al bar: sotto le finestre di Scalco, prima il diverbio tra la vittima e il maestro d'ascia, poi la follia. Il maestro d'ascia puntò un arco contro Miranda e gli scoccò contro una freccia per la caccia al cinghiale.

Scaldo viveva in piazzetta Defranchi al primo piano di un palazzo antico, nell’appartamento messo a disposizione da un amico, da circa un mese. In zona nessuno lo conosceva. Originario del varesotto, nato a Cittiglio ma residente a Laveno, sul lago Maggiore, il 63enne era spesso in giro per il mondo per via del suo lavoro. Il giorno prima dell'omicidio era tornato da Malta e quella sera era uscito a cena con alcuni amici e colleghi. Poi il ritorno a casa e la freccia scoccata dalla finestra, da un arco che aveva costruito lui stesso.

Tra le testimonianze in aula anche quella della figlia più grande della vittima, Alessia, che oggi ha 19 anni. "Mio padre mi sosteneva in tutto", ha detto. "Soldi da Scalco? Prima 3.500 euro da lui, poi 1.500 dalla compagna, l'ultima volta a fine agosto". Il legale di Scalco ha spiegato che "il suo assistito dedicherà la vita per cercare di rimediare per quanto possibile a questa tragica vicenda". Per la prossima udienza, in programma per il 7 dicembre, è attesa proprio la deposizione dell'imputato Evaristo Scalco.

Si potrebbe arrivare a sentenza già a fine anno.

