Uccisa una donna di 53 anni: arrestato il figlio

Omicidio a Gabiano, piccolo comune di poco più di mille abitanti in provincia di Alessandria, dove una donna di 53 anni è stata uccisa con un'arma da taglio in circostanze ancora da chiarire. I carabinieri hanno arrestato il figlio 25enne della donna. Secondo le prime informazioni trapelate, il giovane avrebbe colpito la madre con un coltello nel corso di un litigio. Al momento non si conosce il nome della vittima.

L'omicidio è avvenuto ieri sera. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe nascosto il cadavere in un sacco nero dell'immondizia nella cucina di casa e sarebbe andato a costituirsi con i vestiti ancora sporchi di sangue. I militari hanno trovato il corpo e, nell'abitazione, anche il coltello utilizzato per uccidere la donna, con una lama di circa 30 centimetri. L'appartamento è stato sequestrato.

La procura di Vercelli, che coordina le indagini, ha disposto l'autopsia sul cadavere. Non ci sono al momento segnalazioni di altri dissidi o alterchi tra madre e figlio. Il giovane risulterebbe seguito dai servizi psichiatrici della zona per precedenti crisi depressive.

