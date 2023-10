Gabriele Maffeo ucciso e abbandonato nel cassonetto con una calza di nylon in testa

Il movente è tutto da chiarire. Gabriele Maffeo, 33 anni, è stato trovato senza vita sabato sera: il cadavere era stato abbandonato in un cassonetto dell'immondizia a Biella, in regione Croce, a Chiavazza. Domenica sono state fermate quattro persone, che conoscevano la vittima: G.B. di 42 anni, la sua fidanzata, M.C.Z. di 34 anni, A.S. di 32 anni, e S.P. di 24 anni. Tutti nomi già noti alle forze dell'ordine, per tutti e quattro l'accusa è omicidio in concorso e soppressione di cadavere. Sono stati trasferiti in carcere a Biella e Vercelli, in attesa degli interrogatori per la convalida dell'arresto, che forse chiariranno i motivi del delitto, al momento oscuri.

Omicidio a Biella: ucciso Gabriele Maffeo

Gabriele Maffeo era di Occhieppo Inferiore, anch'egli era noto a polizia e carabinieri per alcuni guai con la giustizia risalenti ad anni fa. Il fratello della vittima è il capitano della squadra di basket Teens Biella che ha annullato l’open day di minibasket e rinviato la partita di serie C in programma ieri.

C'è sconcerto in città per il brutale omicidio. L'allarme è scattato intorno alle 20 di sabato. A scoprire il corpo una residente nella zona: andando a gettare i sacchi della spazzatura nel bidone sotto casa, avrebbe fatta la terribile scoperta. Maffeo era avvolto in un telo di plastica, con in testa una calza di nylon. Sul corpo ecchimosi e ferite, senza però segni di ferite da arma da fuoco o da taglio. Disposta l'autopsia. Ignoto al momento il movente. Il delitto è il secondo in pochi mesi a Chiavazza, maturato sempre in ambienti legati allo spaccio di sostanze.

L'amica: "In tanti gli dicevamo di non tornarci qui"

Dalle prime informazioni non si esclude che il delitto possa essere maturato nell'ambito dello spaccio di droga. La tesi viene confermata anche all'agenzia LaPresse da una sua amica che chiede di restare anonima: "Quando ho letto che Gabriele era morto e ho visto dove era stato trovato il suo corpo ho pensato di sapere immediatamente i nomi dei due colpevoli. La coppia che è stata fermata è una coppia di spacciatori conosciuti da tutti qui a Biella. Forse Gabriele doveva dargli dei soldi. Immagino anche che gli altri due ragazzi fermati fossero lì presenti in casa come clienti e probabilmente si sono trovati in mezzo a questa storia. Perché lì si spacciava e spesso facevano fermare qualcuno a consumare nell'appartamento".

La sua amica racconta di un ragazzo "bonaccione dolce e a volte un po' ingenuo", un lavoratore instancabile e "una persona onesta" a cui la vita ha presentato delle difficoltà e delle prove difficili da superare. "Purtroppo ha conosciuto la droga ma per il bene di suo figlio, di se stesso e della sua famiglia aveva intrapreso un percorso di crescita e di rinascita abbandonando la dipendenza", ha continuato commossa sottolineando come "erano mesi, quasi un anno, che non era più coinvolto in certe cose ed era fuori da Biella. In tanti gli dicevamo di non tornarci qui, che stava facendo bene, che finalmente stava bene ed era felice di poter vedere crescere suo figlio e poter costruire un rapporto con lui". Gabriele - insiste- "non era un santo ma non era cattivo e voleva riprendere in mano la sua vita" sottolineando come "non so se fosse di nuovo caduto nella dipendenza" ma con un'unica certezza: "non si può morire così".

Rabbia e dolore sui social network

Sui social in queste ore molti conoscenti di Gabriele Maffeo esprimono rabbia e dolore. "Oggi ho perso un amico in una tragedia inimmaginabile - scrive un amico sulla bacheca Facebook del ragazzo -. Un ragazzo buono come il pane è stato vittima di un atto brutale, gettato via come un oggetto. Ma in mondo stiamo vivendo? La rabbia e la tristezza che provo sono inenarrabili. Conoscevo Lello da tanto tempo, e il vuoto che lascerà è immenso. Non possiamo e non dobbiamo dimenticare quello che è successo. Le mie preghiere sono con la sua famiglia in questo momento difficile. Riposa in pace Gabriele". Un altro utente scrive: "Ti ricorderò sempre come il mio grande amico mitico LELLO".

Qualcuno si rivolge anche alle persone fermate dalla polizia: "Povero Lello. Vi ho conosciuto, non avrei mai pensato che arrivassero a fare un gesto del genere". Sgomento e cordoglio nelle parole di un'amica: “Ero contenta per te, del percorso che stavi facendo, che eri insieme al tuo piccolo… Ti avevo detto mille volte di non tornare a Biella, cazzo, Gabri! Mi avessi ascoltata… E oggi invece la triste notizia. Ora sicuramente hai finito di tribolare… Sarai sempre nel mio cuore, ciao Lellino".

"Una zia che tiene in braccio un bambino - scrive Cristina Maffeo, sempre su Facebook - che lo fa giocare e lo fa diventare un aeroplano. Il bambino ride, ride e ride ancora. Il bambino cresce e vola verso la vita. L'aeroplano è caduto, abbattuto, non si sente più nulla, tranne la disperazione, l'incredulità e tanto, troppo dolore. Ora ridi, ridi e ridi ancora. La vita con te è stata crudele", conclude.

