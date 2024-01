Gaetano Menzo ucciso a coltellate mentre è in pausa pranzo, in manette uno dei figli

Un delitto consumato in pochi minuti, in casa, all'ora di pranzo. Gaetano Menzo, 58 anni, è stato ucciso nel primo pomeriggio del 23 gennaio nel suo appartamento di Enna e agli arresti adesso c'è il figlio Matteo, 22 anni. Il ragazzo avrebbe accoltellato a morte il padre al culmine di una lite. Cosa avrebbe scatenato la ferocia non è chiaro e la vicenda deve ancora essere ricostruita in tutti i suoi aspetti.

Sappiamo che Gaetano Menzo era un imprenditore edile. In questi giorni era impegnato in un cantiere a pochi passi da casa. Tanto vicino da potere rincasare per pranzo. Lo ha fatto anche ieri, 23 gennaio, ma al lavoro non è più tornato. I colleghi, tra cui il fratello, si sono preoccupati non vedendolo e sono andati a cercarlo. Sapevano che era tornato nell'appartamento in via Mola. Lì lo hanno trovato, ma privo di vita.

È stato dato l'allarme e nell'abitazione sono iniziati i rilievi. Le indagini si sono concentrate da subito sulla sfera familiare. Matteo, figlio 22enne, era stato visto lasciare la casa. Alcune ore dopo è stato rintracciato nei pressi della questura e sembra che fosse intenzionato a costituirsi. L'arresto è stato disposto dal pm Salvatore Interlandi.