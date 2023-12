Gennaro Leone ucciso a 18 anni per uno sguardo di troppo: sconto di pena per l'assassino

Gennaro Leone sognava di diventare un pugile famoso, ma è stato ucciso a 18 anni nel cuore di Caserta per uno sguardo di troppo a una ragazza. Adesso per il suo killer arriva lo sconto di pena.

L'omicidio è avvenuto il 29 agosto 2021 in via Vico. Gennaro Leone è stato raggiunto da una coltellata ed è morto dissanguato. A colpirlo è stato Gabriel Ippolito, di Caivano. In primo grado era stato condannato a 21 anni, ma la corte d'assise d'appello di Napoli ha ridotto la pena a 17 anni e 7 mesi. Sono state ritenute prevalenti le attenuanti generiche rispetto all'aggravante dei futili motivi contestata. La Procura generale aveva invocato una pena di 19 anni.

L'omicidio è stato la tragica conseguenza di una lite scoppiata per uno sguardo di troppo. La lama del coltello ha reciso l'arteria femorale di Leone, morto in ospedale. L'imputato, nel corso del processo, ha chiesto scusa alla famiglia della vittima: "Sono pentito. Non volevo uccidere Gennaro e ora vivo con questo senso di colpa che mi opprime. Chiedo scusa alla famiglia di Gennaro".

