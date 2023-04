Omicidio Genova, Giribaldi confessa: era geloso di una donna. L'avvocato: "Da 4 giorni sotto crac"

Nella notte è arrivata la confessione di Filippo Giribaldi, il portuale di Genova che ieri pomeriggio a Genova ha sparato e ucciso Manuel Di Palo, 38 anni, ex militante di Casapound. L'omicidio è avvenuto intorno alle 18 di martedì 25 aprile in via Polleri, a due passi da piazza della Nunziata. Giribaldi, 42 anni, volto noto del movimento no vax della città, ha impugnato una pistola e dopo aver urlato "te la faccio pagare" ha sparato uccidendo Di Palo con un colpo al cuore.

Il movente: la gelosia per una donna

Le indagini hanno portato a escludere quasi fin da subito la pista politica. Il movente del delitto sarebbe invece passionale. Secondo quanto scrive GenovaToday, la vittima dell'omicidio era ospite di una donna sulla cinquantina residente in salita San Bartolomeo del Carmine, di cui probabilmente Giribaldi era geloso. "Casapound nella vicenda non c'entra nulla" dice all'Adnkronos l'avvocato Paolo Scovazzi, difensore del presunto killer. "Di mezzo c'è una donna, pare grande amica del mio assistito, che gli aveva fatto credere di essere stata resa succube della vittima e dell'amico che era con lui". Non solo. In quelle ore Giribaldi era "completamente fuori di testa" e "reduce dall'assunzione continuata di crac per 4 giorni" ha aggiunto il legale.

La dinamica dell'omicidio

Martedì pomeriggio il 42enne si sarebbe presentato a casa della sua amica dove c'erano anche Di Palo e un suo amico. Quest'ultimo avrebbe avuto una prima discussione in strada col portuale che avrebbe esploso un colpo "di avvertimento" contro il muro. A quel punto sarebbe sceso anche Di Palo che ha iniziato a sua volta a litigare con il presunto rivale in amore.

Ci sarebbe stato un inseguimento con due colpi andati a vuoto, fino al proiettile fatale costato la vita al 38enne. Tra Giribaldi e Di Palo, ha aggiunto l'avvocato, "c'era stata già qualche discussione in passato. Questa volta lui avrà voluto fare un intervento un pochino più energico. Non è andato sicuramente per ammazzare, diversamente non avrebbe sparato prima al muro". Nel corso dell'interrogatorio Giribaldi ha detto di essere "dispiaciuto per avere ammazzato una persona e per essersi rovinato la vita". A suo dire era stata l'amica a chiedergli aiuto. Ma la sua è una versione tutta da verificare.

La fuga in chiesa e il ritrovamento dell'arma

Dopo la sparatoria l'aggressore è scappato in una vicina chiesa. "Chiama la polizia, ho ucciso un uomo, ho ucciso un uomo", avrebbe detto al sacrestano della Santissima Annunziata del Vastato. "Era molto agitato e aveva dei guanti da lavoro, non ho visto la pistola, ma poteva anche averla in tasca", ha raccontato il religioso ai microfoni di GenovaToday.

La procura ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima ed esami sull'arma del delitto che non risulta registrata. La pistola, ritrovata sotto un'auto in piazza Bandiera, ha la matrice illeggibile ma non abrasa. Al momento del fermo Giribaldi indossava dei guanti da operaio. Nel corso dell'interrogatorio ha detto di aver trovato l'arma sulle alture di Genova l'anno scorso e di averla tenuta per difesa personale.