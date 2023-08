Mahmoud fatto a pezzi con una mannaia, punito perché non voleva e lavorare in nero

Un coltellaccio e una mannaia da cucina. Sono gli oggetti con cui potrebbe essere stato martoriato il 18enne Sayed Mohamed Mahmoud Abdalla, pugnalato al cuore, poi decapitato e mutilato e gettato in mare dove è stato ripescato tra Santa Margherita e Portofino. E spunta un nuovo elemento: una denuncia fatta pochi giorni prima dell'omicidio contro chi lo faceva lavorare in nero.

L'ipotesi emerge da un video, tratto dal circuito di sorveglianza. Si vedono i due indagati - il 26enne Mohamed Ali Abdelghani Ali detto Tito e il 27enne Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, chiamato Bob - entrare in un negozio gestito da cinesi a Sestri Ponente e uscire con un sacchetto bianco. I carabinieri hanno rintracciato gli scontrini e sono risaliti alla merce acquistata: le due lame e una valigia, probabilmente utilizzato per trasportare il cadavere della vittima fino a Chiavari per mutilarlo e disfarsene. I due giovani sotto accusa finora non hanno risposto alle domande degli inquirenti.

Mahmoud era impiegato nel negozio di Tito, vicetitolare di una catena di barberie con sede a Sestri Ponente. Mandava i soldi ai suoi genitori e al fratello in Egitto, ma lavorava tanto per guadagnare poco e aveva deciso di accettare l'offerta di un altro barbiere. Secondo una prima ricostruzione, ha pagato con la vita il sogno di un lavoro migliore e magari di un negozio da barbiere tutto suo. Non solo. Tito avrebbe avuto sete di vendetta perché il 18enne a giugno lo aveva denunciato alla guarda di finanza dicendo di lavorare in nero. Non è chiaro se a chiamare le Fiamme gialle sia stato proprio lui, oppure se fosse in corso un controllo di routine.

Per questi motivi Tito e un altro dipendente, Bob, avrebbero giustiziato il 18enne nel pomeriggio di domenica 23 luglio. Mahmoud è stato braccato al rientro nell'appartamento di via Vado, a Sestri Ponente, dove vivevano, in stato di degrado, i dipendenti della barberia di Tito. Da lì, il 18enne è uscito cadavere. Un delitto atroce: colpito al cuore, al fegato e allo stomaco con un oggetto appuntito, un punteruolo. Poi il cadavere è stato chiuso in una valigia caricata su un taxi che porta i due barbieri a Chiavari. Infine i resti gettati nel fiume Entella.

