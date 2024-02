Giancarlo Romano ucciso in strada a colpi di pistola, svolta nelle indagini

Tre fermati per l'omicidio di Giancarlo Romano avvenuto nella serata del 26 febbraio nel quartiere Sperone a Palermo. Si tratterebbe di padre e figlio e anche dell'uomo rimasto ferito, A. S. C., che è tuttora ricoverato in ospedale.

Sul caso indaga la Dda, coordinata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella. Ancora da chiarire il movente dell'agguato, che secondo gli inquirenti andrebbe comunque inquadrato in qualche regolamento di conto di matrice mafiosa.

Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata raggiunta da almeno tre colpi di pistola nella parte bassa del corpo e sarebbe morta a causa della copiosa perdita di sangue. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Il ventinovenne, adesso sotto accusa, sarebbe stato colpito due volte all'altezza dell'addome.

(Articolo in aggiornamento)