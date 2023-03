Uccide con 5 martellate in testa il fratello perché non aveva aggiustato il furgone

Ucciso a martellate in testa perché non aveva riparato un furgoncino che usavano per andare al lavoro. Secondo quanto si apprende è questo che ha scatenato il raptus omicida di Giuseppe Pittalis, 55 anni, reo confesso dell'omicidio del fratello Giorgio venerdì scorso nella loro azienda nelle campagne di Bitti, nel Nuorese.

Il medico legale Matteo Nioi, nell'ospedale San Francesco di Nuoro, ha concluso l'autopsia sul corpo della vittima: almeno cinque le martellate inferte con violenza al capo dell'allevatore 61enne. Con l'esito dell'autopsia è arrivato il via libera alle esequie: il funerale di Giorgio Pittalis sarà celebrato mercoledì mattina nel santuario del Miracolo a Bitti.

Giuseppe Pittalis ha confermato la sua ricostruzione dei fatti al giudice per le indagini preliminari Mauro Pusceddu durante un interrogatorio avvenuto nel carcere di Badu 'e Carros, dove è rinchiuso. Una versione che a poche ore dal delitto aveva già raccontato al capitano dei carabinieri della Compagnia di Bitti Fabrizio Ricciardi.

La lite sarebbe scoppiata mentre i due fratelli erano impegnati nella mungitura delle pecore per un furgoncino fermo da giorni, che serviva a trasportare ogni mattina Giorgio e Giuseppe Pittalis nell'azienda di famiglia. Giorgio, che non guidava, avrebbe rimproverato il fratello di non impegnarsi a riparare il mezzo. Questo stava creando disagi ai due, costretti ogni mattina a chiedere qualche passaggio agli amici per andare al lavoro. Durante la discussione, fattasi sempre più accesa, il maggiore dei fratelli avrebbe dato uno spintone a Giuseppe che a quel punto ha reagito con violenza. Lì vicino c'era un grosso martello, lui lo ha preso e ha colpito ripetutamente il fratello sulla testa.