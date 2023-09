Omicidio Giovanbattista Cutolo: il killer 17enne è pronto a chiedere scusa

"È in stato di choc, è affranto ed ha poca voglia di parlare ma è pronto a chiedere scusa alla famiglia di Giovanbattista", ha dichiarato il legale del 17enne che a Napoli ha sparato tre volte e ucciso il musicista 24enne per poi andare a giocare a carte con gli amici. Quando ha realizzato "l'entità dell'accaduto", ha ricordato l’avvocato all’Ansa, il ragazzo recidivo (si era reso protagonista in passato di un tentato omicidio) "è stato subito collaborativo". Riavvolgiamo il nastro e torniamo alla notte di quel 31 agosto 2023.

Omicidio Giovanbattista Cutolo: cosa è successo

Giovanbattista Cutolo, promettente musicista di corno di 24 anni, è stato ucciso sotto gli occhi della fidanzata a Napoli dopo una lite per un parcheggio, per aver chiesto di spostare uno scooter. Il ragazzo è stato raggiunto da tre colpi d'arma da fuoco sparati ad altezza uomo da un 17enne dei Quartieri Spagnoli, che nelle ore successive al fermo ha ammesso le sue responsabilità. Accusato di omicidio aggravato, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione, il minorenne è attualmente rinchiuso in un istituto penale minorile della città. Agli inquirenti il killer, che ha precedenti per tentato omicidio e truffa, avrebbe detto: "Pensavo volesse colpirmi con la bottiglia, mi sono fatto passare la pistola in dotazione al gruppo ed ho sparato. È caduto a terra pieno di sangue e siamo scappati via". Sembra che non sapesse neanche di averlo ucciso e che a dargli la notizia della morte di un ragazzo in piazza Municipio sia stato il padre.

"Io sono arrivato e ho messo il motorino sul cavalletto, ma nel farlo ho urtato quello di quel ragazzo. Lì non si è capito più niente, avevamo bevuto tutti quanti. Dentro al locale abbiamo iniziato a spintonarci, uno di noi ha versato la maionese addosso a qualcuno dell'altro gruppo e la lite è finita fuori. Io ho visto solo il musicista con una bottiglia in mano che alzava un braccio. Lì ho pensato che volesse girarmela addosso. In quel momento mi sono fatto passare la pistola dal mio amico e ho fatto fuoco. È caduto davanti a me per terra pieno di sangue".

Accertamenti sull'arma del delitto

Individuato dalla squadra mobile poche ore dopo la tragedia, il 17enne ha fornito alla polizia le indicazioni per il ritrovamento dell'arma che, secondo quanto poi riferito agli inquirenti, era nella disponibilità del suo gruppo di amici. Sulla pistola Beretta calibro 6,35, nascosta in una edicola votiva a pochi passi dall'abitazione del minorenne, sono iniziati gli accertamenti.

Domani, 6 settembre 2023, in piazza del Gesù, si terranno le esequie. Il sindaco Gaetano Manfredi ha proclamato il lutto cittadino. Daniela Di Maggio, la mamma del giovane musicista, ha chiesto che il 17enne responsabile dell'omicidio venga processato come un adulto, invocando una "legge esemplare" e una "riforma seria" della giustizia minorile.

