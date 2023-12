Gli acidi, le minacce ai passanti e "l'invasione aliena": la notte di Michele prima di uccidere papà Giovanni a bastonate

C'è una serata di eccessi, c'è l'abuso di droghe e c'è un papà che tenta di aiutare il figlio ma finisce per esserne vittima. Questa la storia di Giovanni Fresi, orafo di 58 anni ucciso dal figlio Michele (27 anni) ad Arzachena con una pesante clava di ginepro.

La tragica storia di padre e figlio viene, dopo alcune ore dal delitto, ricostruita dagli inquirenti. Non era la prima volta che il ragazzo dava in escandescenze e non era la prima vota che il padre veniva chiamato dalle forze dell'ordine per riportare il figlio a casa. Stavolta però la furia del giovane è stata irrefrenabile.

La notte tra il 27 e il 28 dicembre è stata movimentata per Michele Fresi. Il giovane si è recato in un bar di Arzachena con un'amica, ha iniziato però a essere violento e aggressivo. Poi ha iniziato a girovagare in strada armato di bastone. Alcuni passanti hanno chiamato il 112 segnalando la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione dall'uso di stupefacenti che si aggirava in strada. "Ho ingoiato dieci pastiglie di acido - ha urlato Michele - . C'è una invasione di alieni, bisogna reagire. Chiamate mio padre, lui porterà le armi".

Quando carabinieri e 118 lo hanno raggiunto, Michele con un bastone minacciava gli occupanti di alcune auto in transito. Ha rifiutato le cure ed è stato affidato al padre Giovanni. Lo stesso Giovanni però ha subito la furia del figlio: è stato colpito brutalmente alla testa col bastone di ginepro. Soccorso, è morto in ospedale.

Il 27enne, diplomato all'istituto Itcg "Falcone e Borsellino" della citatdina, aveva problemi per abuso di sostanze stupefacenti e di alcol ed era noto alle forze dell'ordine per i suoi scatti d'ira. E' stato sottoposto ai controlli ematici e della saliva per accertare l'abuso di sostanze. Rischia l'incriminazione per omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni nei confronti delle tre persone ferite. Interrogato dal pm Daniele Rosa nella caserma dei carabinieri di Arzachena, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Giovanni Fresi era molto conosciuto, per il suo lavoro ma non solo. Il padre Michele Fresi, da cui il 27enne ha preso il nome, è stato il primo maestro delle scuole di Arzachena ed era un grande conoscitore e divulgatore della cultura gallurese. "Sono ancora incredulo e sconvolto, così come lo è l'intera comunità, che si è svegliata con la tragica notizia della morte violenta di un compaesano, un amico", dice il sindaco Roberto Ragnedda, che ha annunciato il lutto cittadino nella giornata in cui si svolgeranno i funerali dell'orafo.