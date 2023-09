Agguato in strada: 49enne ucciso a colpi di pistola a pochi passi dal suo garage

Omicidio nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 settembre a Fonni, nel Nuorese. La vittima è Giovanni Mureddu, autotrasportatore di 49 anni. Quanto accaduto ha tutta l'aria di un agguato in piena regola. L'uomo è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco in via Brigata Sassari, intorno alle 23. Indaga la polizia.

Secondo una prima ricostruzione Mureddu è stato raggiunto da alcuni colpi di fucile mentre era alla guida della sua Fiat Sedici, all'incrocio tra via Brigata Sassari e via Rossini. Quindi ha abbandonato l'auto ed è scappato a piedi in via Brigata Sassari, verso una casa nella sua disponibilità (ma non l'abitazione principale, ndr). Qui è stato finito a colpi di pistola.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini di alcune telecamere presenti nella zona e che potrebbero avere ripreso alcune fasi dell'agguato. Sono state anche ascoltate alcune persone vicine alla vittima. Mureddu aveva diversi precedenti penali: nel 2007 era stato coinvolto nella faida di Siurgus Donigala. Dopo un periodo di latitanza, si era costituito ed era stato condannato a 9 anni di carcere per associazione a delinquere. Nel 2017 era stato arrestato per diversi attentati ai danni di un b&b di Fonni e dei loro ospiti.

Continua a leggere su Today.it...