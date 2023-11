Gli audio di Filippo Turetta: cercava di allontanare Giulia da famiglia e amiche

Filippo Turetta avrebbe cercato di allontanare Giulia Cecchettin dalle sue amiche e dalla famiglia perché era "geloso e possessivo", anche dopo la fine della loro relazione. È quanto emergerebbe da alcuni messaggi e audio raccolti dai legali della famiglia di lei. Proprio per questi atteggiamenti, Giulia aveva manifestato nelle ultime settimane una crescente "ansia" e "paura".

Ieri il legale della sorella di Giulia, Elena Cecchettin, aveva parlato di un omicidio "aggravato dallo stalking". Filippo Turetta, infatti, ha detto l'avvocato Nicodemo Gentile, ha "dimostrato di essere un 'molestatore assillante', il suo comportamento, come sta emergendo da più elementi da noi già raccolti, è connotato da plurime e reiterate condotte che descrivono 'fame di possesso' verso la nostra Giulia". Si tratta, ha chiarito, di "un assedio psicologico che aveva provocato nella ragazza uno stato di disorientamento e di importante ansia". E ancora: "Un uso padronale del rapporto che ha spinto il Turetta prima a perpetrare reiterate azioni di molestie e controllo, anche tramite chiamate e messaggi incessanti, e poi, in ultimo l'omicidio, al fine di gratificare la sua volontà persecutoria".

Saltato l'incontro tra Turetta e i genitori

Intanto nel pomeriggio il giovane ha ricevuto la visita dell'avvocato Giovanni Caruso che si è recato nel carcere di Verona intorno alle 16 per parlare con il suo assistito. Secondo quanto trapelato, il 21enne in carcere si mostra tranquillo, non ha fatto richieste particolari e parla con il suo compagno di cella.

Oggi Turetta avrebbe dovuto incontrare i genitori, ma alla fine l'avvocato Caruso ha comunicato alla direzione dell'istituto penitenziario che i due non si sarebbero presentati: la coppia ha preferito prendere altro tempo per affrontare il momento in condizioni più serene e, ha spiegato il legale, bisognerà preparare, con un supporto psicologico, il giovane e i genitori al primo incontro. Il 21enne di Torreglia non vede i genitori da sabato 11 novembre, quando uscì di casa come in un giorno normale.

L'interrogatorio e la strategia della difesa

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri, Turetta ha preferito non rispondere alle domande del Gip di Venezia, ma ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee ribadendo quanto aveva già raccontato alla polizia tedesca. "Sono affranto e dispiaciuto per la tragedia che ho causato - ha spiegato -. Non voglio sottrarmi alle mie responsabilità, voglio pagare quello che sarà giusto per aver ucciso la mia ex fidanzata. Sto cercando di ricostruire nella mia memoria le emozioni e quello che è scattato in me quella sera. Fin da subito era mia intenzione consegnarmi e farmi arrestare. Questa era la mia intenzione. Ora sono molto stanco e non mi sento di aggiungere altro".

Le affermazioni del 21enne sembrano respingere l'ipotesi della premeditazione, ma al momento non ci sono sufficienti elementi per capire su quale strategia punterà la difesa. Anche perché Turetta non ha spiegato nulla di quella notte. Sembra comunque escluso che venga chiesta una perizia psichiatrica nel breve termine.

