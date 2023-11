Aperta un'inchiesta sulla telefonata al 112 che denunciava l'aggressione a Giulia Cecchettin

Nell'ambito dell'inchiesta per l'omicidio di Giulia Cecchettin la procura di Venezia sta facendo accertamenti su quanto accaduto sabato 11 novembre dopo la chiamata del testimone al 112 in cui segnalava una lite in corso nel parcheggio in via Aldo Moro a Vigonovo (Venezia). È infatti tutto da accertare se i carabinieri siano partiti per verificare quella chiamata d'allarme oppure l'auto con sirena non abbia mai raggiunto il luogo in cui Giulia Cecchettin è stata accoltellata. Una sosta di pochi minuti, prima che l'auto di Filippo Turetta si dirigesse verso la zona industriale di Fossò, dove la 22enne è stata uccisa.

Giulia, probabilmente, non si sarebbe salvata - dalle telecamere che riprendono l'auto in movimento la Fiat Punto non resta ferma nel parcheggio per più di 5 minuti - ma il punto è un altro: quando un cittadino chiama, la pattuglia deve andare a verificare quanto segnalato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cosa era successo la sera di Sabato 11 novembre

Il testimone riferisce al 112 di un "violento litigio tra due persone" avvenuto a circa 150 metri da casa, intorno alle 23.15 di sabato 11 novembre dice di aver "udito una voce femminile urlare 'così mi fai male' chiedendo ripetutamente aiuto", così come si legge nell'ordinanza di custodia cautelare contro l'ex fidanzato Filippo Turetta. "Aggiungeva poi - il testimone - di avere visto un individuo calciare violentemente una sagoma che si trovava a terra, notando poi allontanarsi una Fiat Grande Punto di colore scuro, della quale non era riuscito a scorgere il numero di targa".

Una versione confermata dallo stesso testimone intercettato dagli inviati della popolare trasmissione Rai, Chi l'ha visto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La chiamata al numero unico di emergenza viene registrata alle 23:18 e, da quanto risulta, dovrebbe essere stata intercettata a Chioggia distante circa 35 chilometri da Vigonovo. "Faremo gli accertamenti, non voglio entrare nella questione, faremo le nostre verifiche, anche questo rientra in un fascicolo d'indagine e non possiamo divulgare notizie - spiega una fonte dei carabinieri all'Adnkronos -. È anche nostro interesse capire cosa è successo. La regola è che se c'è un cittadino che chiama noi dobbiamo intervenire, se questo non è avvenuto noi dobbiamo capire perché. Dobbiamo capire bene".

Perché la denuncia di scomparsa di Giulia Cecchettin classificata come #allontanamentovolontario, "pericolo di vita escluso", nonostante le preoccupazioni espresse dal padre? “Non accada più”, il presidente di Penelope Nicodemo Gentile. #chilhavisto→ https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/S3y6TfA8j1 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 22, 2023

112 o 118: quale numero di emergenza chiamare

La polemica sul mancato intervento dei carabinieri si innesta nel lungo dossier delle inefficienze del numero unico per le emergenze 112 che da molti viene visto come un ulteriore passaggio evitabile nel caso si necessiti di interventi in massima urgenza. Tanto che il presidente nazionale Sis118, Mario Balzanelli, ha invitato ad utilizzare il 118 per le chiamate di emergenza. "Quando la vita è in pericolo, è assolutamente indispensabile intervenire con la maggiore velocità possibile e oggi più che mai, su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dall'attivazione a livello delle varie regioni del numero unico 112, esiste la possibilità, in caso di emergenza sanitaria, di parlare direttamente con la Centrale Operativa 118 in modo da poter ricevere il soccorso sanitario in assoluto minor tempo possibile. Un modello organizzativo peraltro pienamente consentito dalla vigente legislazione europea e attualmente adottato dal 60% degli Stati membri dell'Unione Europea". ha sottolineato Balzanelli parlando al Forum Risk Management in corso ad Arezzo.

"Casi come questo, in cui si vede chiaramente che qualcuno sta subendo, in conseguenza di una aggressione, lesioni traumatiche, e possa eventualmente trovarsi in imminente pericolo di vita - aggiunge Balzanelli - la richiesta di intervento sanitario deve arrivare direttamente al Sistema di Emergenza Territoriale 118, la cui Centrale Operativa invia subito, con assoluta immediatezza, un mezzo di soccorso, attivando il protocollo previsto per evento traumatico e 'sospetta scena del crimine'. Anche un solo minuto guadagnato, in questi casi, può fare, in concreto, la differenza tra la vita e la morte", conclude il presidente Sis118.