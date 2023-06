"Ho ucciso Giulia perché stressato": dopo i messaggi su whatsapp l'ultima lite

Ha ucciso "senza un reale motivo" per lo "stress" che stava vivendo a causa "non solo della gestione delle due ragazze" con cui aveva una relazione parallela, "ma anche per il fatto che altri ne fossero venuti a conoscenza, per esempio sul luogo di lavoro". Lo ha spiegato Alessandro Impagnatiello cercando di giustificare l'omicidio di Giulia Tramontano, la sua fidanzata incinta al settimo mese, di cui inizialmente aveva denunciato la scomparsa.

L'omicidio una settimana fa, nella loro abitazione di Senago alla periferia di Milano: due fendenti alla gola con il coltello da cucina. Poche ore prima la donna dopo aver scoperto il tradimento aveva incontrato nel locale di Armani la collega di lavoro di Alessandro, una amante inconsapevole che aveva abortito dopo essere rimasta anch'essa incinta.

"Dopo che io ho mangiato una piadina, Giulia è andata in cucina per prepararsi la cena ed ha iniziato a tagliare dei pomodori. Io ero in sala. A quel punto Giulia ha riaperto la discussione dicendomi che la vita per lei era diventata pesante e non riusciva più a vivere". Così Alessandro Impagnatiello spiega al pm e ai carabinieri gli ultimi attimi di vita della sua fidanzata, Giulia Tramontano, che poi ha accoltellato. "Giulia ha cercato di difendersi muovendosi e divincolandosi - ha aggiunto - ma in maniera debole. (...) Non ha urlato".

Del tradimento i due avevano già discusso quel tardo pomeriggio, con lei decisa a chiudere il loro rapporto in quanto lui - come aveva confidato in quelle ore a un'amica - le aveva rovinato la vita. In un audio Giulia Tramontano raccontava che A. (l'amante italo-inglese di 23enne, ndr) le aveva riferito tutto, che sul luogo di lavoro lui è visto male, è soprannominato 'lurido' ed è stato anche sospeso in passato per aver sottratto soldi sul luogo di lavoro". L'amica e collega di lavoro, sentita come testimone il 29 maggio, ha raccontato che sabato scorso attorno alle 18:25 circa, "Giulia attraverso whatsapp mi informava di aver appena terminato di parlare" con l'altra donna "e che, inspiegabilmente, Alessandro non si era fatto trovare ed era uscito prima riferendo ai responsabili di doversi recare in ospedale dalla madre. Durante lo scambio di messaggi WhatsApp, "inoltre, Giulia riferiva che Alessandro le aveva rovinato la vita e che adesso sarebbe stata costretta a tornare in meridione dopo tutti i sacrifici fatti per lasciarlo". Infine le ha confidato una serie di particolari, che l'hanno "scioccata", appresi dall'altra ragazza sulla relazione parallela con il barman ora in carcere.

Alle 20:30 il cadavere di Giulia è a terra. "Come mi libero del corpo? - spiega ancora Alessandro ai Pm - così l'ho portata in bagno e le ho dato fuoco nella vasca". Non riuscendoci, ha infine gettato il corpo tra le sterpaglie e ridosso dei box di una palazzina non molto lontano dalla sua.

"L'unica forma di pentimento che ha un senso è togliermi la vita", ha ripetuto più volte al suo difensore, Sebastiano Sartori, subito dopo il fermo avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì dopo la sua confessione che gli ha aperto le porte del carcere per omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale. "Una soluzione estrema per sottrarsi ad una situazione di stress" spiega il giudice nella convalida dell'arresto. "Inoltre - ha aggiunto il gip - ha dimostrato di avere capacità reattive che gli hanno consentito nelle ore successive e per alcuni giorni" di dissimulare la realtà facendo credere che Giulia fosse sparita.