I video di Impagnatiello dopo l'omicidio di Giulia. L'avvocato: "Ha detto dove trovare il coltello"

Proseguono le indagini sull'omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese di gravidanza, uccisa nella sua casa di Senago (Milano) dal convivente e padre del suo bimbo Alessandro Impagnatiello. Dopo avere mentito e cercato di depistare le indagini l'uomo ha confessato ma non tutto torna. Una domanda su tutte: Impagnatiello ha fatto tutto da solo? Incluso sbarazzarsi del corpo di Giulia?

Gli inquirenti cercano risposte e intanto sono finiti agli atti anche tre video che mostrano il barman poco dopo il delitto. Sono passate poche ore da quando Giulia, col suo pancione, è stata accoltellata a morte in casa. Impagnatiello - che ha anche tentato di dare fuoco al corpo, per due volte, senza riuscirci - viene immortalato mentre entra ed esce, mentre posa qualcosa in auto. Non solo i video, pubblicati da MilanoToday Dossier. Per venerdì è stata disposta l'autopsia sul corpo di Giulia. Accertamento che potrà chiarire ulteriormente cosa è accaduto. Intanto l'avvocato Sebastiano Sartori ha rinunciato alla difesa di Alessandro Impagnatiello.

I video di Impagnatiello subito dopo aver ucciso Giulia Tramontano

Come si legge su MilanoToday Dossier un video, estratto dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza all'esterno della casa dove Giulia Tramontano viveva con Alessandro Impagnatiello ed è stata uccisa, mostra cosa ha fatto l'uomo dopo il delitto.

Alle 3.14 di domenica 28 maggio Alessandro Impagnatiello rientra a casa. Poche ore prima ha ucciso - come da lui stesso confessato - la compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi. Otto minuti dopo, alle 3.22, esce brevemente in strada. Sotto il braccio ha qualcosa: un lenzuolo bianco arrotolato o un sacchetto di plastica. Percorre pochi metri, apre la sua auto, entra per un secondo ed esce di nuovo. Percorre la strada al contrario e sparisce. Alle 7.08 appare di nuovo. È vestito in maniera diversa, con la mano sinistra regge due involucri. Si avvina all'auto, poggia qualcosa nel portabagagli.

Le immagini sono al vaglio dei carabinieri, che hanno demolito il castello di bugie dette da Impagnatiello sulla fine di Giulia. Nei sacchetti che ha tra le mani, confesserà poi lui stesso, c'erano gli abiti bruciati della vittima e gli stracci utilizzati per pulire il sangue della donna.

Dove Impagnatiello ha nascosto il coltello usato per uccidere Giulia

Impagnatiello è in carcere e continua a dire di avere ucciso Giulia Tramontano da solo, senza complici. Lo ha ribadito il legale Sebastiano Sartori, che lo ha incontrato a San Vittore. Una delle cose che devono accertare gli investigatori è se sia stato aiutato a nascondere il corpo. "Lui lo esclude - ha detto Sartori -. I dubbi degli investigatori, dovete chiederli a loro". Il coltello usato per uccidere Giulia "non l'ha buttato. Ha detto specificatamente dove sia", ha aggiunto il legale.

Secondo il legale adesso "è da valutare la sfera psicologica (di Alessandro Impagnatiello, ndr). Penso che lo abbiano visto anche i muri". "È sempre più lucido e ha preso coscienza", ha aggiunto Sartori rispondendo "ma certo" alla domanda se abbia avuto un pensiero per Giulia.

Sartori ha però deciso di non difendere più Impagnatiello. Lo ha comunicato ai cronisti, ai quali non ha voluto motivare la decisione.

"La famiglia Tramontano ha subito temuto il peggio"

"La famiglia di Giulia fin da subito ha temuto questo tragico epilogo in quanto era difficile pensare che la loro figlia in attesa di un bimbo, nonostante il naufragio della relazione sentimentale, si fosse volontariamente allontanata da casa". Lo ha spiegato all'Ansa Giovanni Cacciapuoti, l'avvocato nominato dai genitori di Giulia. Il legato ha spiegato che, in vista degli accertamenti irripetibili disposti nella casa dove la giovane è stata uccisa, la famiglia Tramontano non ha nominato alcun consulente di parte: "Ci affidiamo a quelli del pm".

L'autopsia sul corpo di Giulia

È stata fissata per venerdì prossimo l'autopsia di Giulia Tramontano. Il fidanzato, ora in carcere, Alessandro Impagnatiello ha confessato di averla accoltellata e poi di avere tentato, per due volte, di bruciare il corpo. Il cadavere è stato poi gettato tra le sterpaglie nei pressi di alcuni box non molto lontano dalla loro abitazione.

