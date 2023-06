La lite in piazza per una ragazza, diciottenne accoltellato a morte

Ucciso a 18 anni con una coltellata, forse per un commento di troppo su una ragazza. A Casal di Principe (Caserta) Giuseppe Turco è stato accoltellato a morte al culmine di una lite in piazza pare con alcuni coetanei.

Come si legge su CasertaNews, Turco è stato raggiunto da un fendente all'addome. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto era ormai tardi e i tentativi di rianimarlo sono stati inutili.

Il padre del ragazzo è un artigiano molto stimato e la tragedia ha scosso profondamente la comunità. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento.

"Quanto è successo ci lascia sgomenti, un ragazzo di 18 anni che perde la vita per mano di un altro giovane, è una di quelle notizie che non vorremo mai sentire", dice il sindaco di Casal di Principe Renato Natale. "Non conosciamo la dinamica di questo grave fatto di sangue - aggiunge Natale - sappiamo che magistratura e forze dell'ordine stanno lavorando per definire e chiarire le modalità con cui si è arrivato alla tragica conclusione. Noi non possiamo che esprimere la nostra costernazione e la vicinanza alla comunità di Villa Literno a cui apparteneva la vittima e alla sua famiglia".

