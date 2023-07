Fugge dal killer e viene strangolata nel corridoio dell'hotel

Lo hanno trovato vicino alla vittima con una ferita al polso (per gli inquirenti autoinflitta). Nella serata di ieri, domenica 2 luglio 2023, un trentenne irlandese è finito in manette a Salou, località balneare spagnola vicino alla città di Tarragona, con l'accusa di aver ucciso la compagna. Il corpo senza vita della trentaseienne è stato trovato in un corridoio di un hotel a quattro stelle della celebre località balneare. Secondo la ricostruzione di un dipendente la vittima era stata vista scappare dal compagno poco prima.

L'allarme è scattato alle 21.30 di ieri sera: ma quando la polizia locale è arrivata non ha potuto fare altro che constatare la morta della donna e decretare il fermo di polizia dell'uomo. Quando la polizia e i sanitari sono arrivati infatti la donna era già gravemente ferita e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla. Secondo le prime indiscrezioni la donna sarebbe stata strangolata. Il compagno è stato trasportato nell'ospedale cittadino: su di lui pende ora l'accusa di omicidio volontario.

