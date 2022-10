Ilaria Maiorano picchiata e uccisa, il marito Tarik resta in carcere: il giallo dell'arma

Resta in carcere Tarik El Ghaddassi, l'uomo di 42 anni marocchino accusato di aver ucciso di botte la moglie Ilaria Maiorano, 41 anni, nella loro casa di Padiglione di Osimo (Ancona). La donna è stata trovata senza vita martedì scorso nel casale di via Montefanese, dove abitava con il marito - che era ai domiciliari - e con le loro due bambine di 5 e 8 anni. Il gip Sonia Piermartini ha convalidato il fermo confermando la misura cautelare della prigione. Non è ancora stata trovata invece l'arma del delitto. Sul corpo di Ilaria Maiorano sono state trovate ferite compatibili con i colpi inferti da un oggetto senza lame e senza punte, forse un bastone. In casa però non c'erano arnesi del genere. Disposti anche nuovi accertamenti sul telefono dell'uomo, quello della moglie e un terzo cellulare.

I risultati dell'autopsia sul corpo di Ilaria Maiorano: "Ferite alla testa e agli arti"

Il marito di Ilaria Maiorano: "L'ho trovata morta"

Tarik El Ghaddassi, marito di Ilaria Maiorano, nell'interrogatorio di garanzia, ha parlato di un incidente. Secondo la sua ricostruzione, con la moglie era scoppiato un litigio la sera prima del ritrovamento del cadavere. Motivi di gelosia, la sua, nei confronti di Ilaria e con la quale si sarebbe azzuffato. Tra i due ci sarebbe stata una colluttazione. "Ci siamo spintonati a vicenda” avrebbe detto nell’interrogatorio reso in caserma davanti al pm Daniele Paci e assistito dal suo avvocato Domenico Biasco. Poi la moglie sarebbe caduta dalle scale. Stando a quando dichiarato dall'uomo, la donna si sarebbe rialzata e sarebbe andata a dormire. Così avrebbe fatto anche lui, ma in un’altra camera. Il mattino dopo Tarik sarebbe uscito presto di casa. Mentre aspettava il suo datore di lavoro, vicino all’asilo frequentato da una delle due figlie, non avrebbe visto passare la moglie con le bambine e così sarebbe tornato a casa. Solo allora avrebbe visto la donna, morta sul letto.

Come è stata uccisa Ilaria Maiorano?

Tarik è accusato di omicidio volontario aggravato e per la Procura avrebbe ucciso la moglie a bastonate. Le ferite riscontrate sulla testa di Ilaria, sulle sue braccia e sulle gambe sono compatibili con oggetti contundenti ma senza lame e senza punte. Nulla di simile però è stato trovato dagli inquirenti. Il casale è ancora sotto sequestro come anche i vestiti indossati dal marito di Ilaria quella sera e il suo cellulare.

Il pm Daniele Paci aspetta anche l'esito di alcune analisi eseguite nel corso dell'autopsia. Mancano i risultati degli esami istologici che dovranno indicare l'orario approssimativo della morte. Un dettaglio utile che servirà a capire se il racconto fornito dal marito sia veritiero o solo un tentativo di costruirsi un alibi.