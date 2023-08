Iris Setti, la donna uccisa di botte in un parco da un senzatetto: i punti da chiarire sull'omicidio

I carabinieri di Trento, coordinati dal pm Fabrizio De Angelis, sono al lavoro per ricostruire nei minimi dettagli l'omicidio di Iris Setti, la pensionata di 61 anni uccisa di botte da un senzatetto sabato sera in un parco di Rovereto mentre stava andando a trovare la madre.

Il delitto ha sconvolto non solo la cittadina di poco meno di 40mila abitanti ma anche tutta la provincia di Trento e l'Italia intera. Tanto da mobilitare anche la politica nazionale, con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha chiamato il Capo della polizia, e quello delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha detto di voler andare a fondo sul perché questa persona fosse in libertà.

Un dubbio, quello del leader della Lega nazionale, che nasce dal fatto che il presunto killer, un 40enne di origini nigeriane, era già noto alle forze dell’ordine per una serie di aggressioni avvenute in passato. In particolare ce n'è una che risale a circa un anno fa, quando il nigeriano ha aggredito prima un passante in bicicletta e poi, di fronte all’arrivo dei carabinieri, è salito sul tetto dell’auto di servizio e ha aggredito anche i militari dell’Arma. Episodio ripreso da un video e diffuso proprio da Salvini.

L'omicidio di Iris Setti

L'uomo si è reso protagonista di un altro fatto di violenza ma questa volta si è accanito su una donna, colpita con tale ferocia da uccidere. Iris Setti ha incontrato la morte sabato sera intorno alle 10:30 mentre stava attraversando il parco Nikolayevka, a Rovereto, nei pressi del così detto palazzo Europa. Proprio qualcuno che abita lì si è accorto di quello che stava succedendo. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, i residenti sono stati attirati dalle urla della donna che tentava di difendersi. Quando si sono affacciati, hanno visto una scena agghiacciante: lei distesa con la schiena a terra e con i pantaloni calati, lui su di lei che le colpiva a pugni al volto e alla testa con un furia cieca. Una furia letale per Setti, che è morta poche ore dopo all’ospedale Santa Chiara di Trento. L'uomo ha poi tentato la fuga ma non è durata molto perché i carabinieri lo hanno trovato a poche centina di metri dal luogo del delitto, in via Maioliche. Lì i militari lo hanno arrestato con l’accusa di omicidio volontario.

La polemica politica e il dubbio dello stupro

Quel che è certo è che il clochard non solo era già stato protagonista di fatti di violenza ma era anche conosciuto perché in diverse occasioni era anche stato ospite dei centri di accoglienza per i senzatetto. Anche per questo, l’omicidio di Rovereto ha scatenato una bufera politica. Da una parte il sindaco di Rovereto Francesco Valduga, che si è detto provato "per il dolore infinito che una tragedia come questa provoca ma allo stesso tempo vogliamo capire cosa non ha funzionato”. Dall’altra chi, a questo dubbio, ha già una risposta e si scaglia proprio con il primo cittadino roveretano, colpevole di non aver fatto nulla per limitare l’azione del nigeriano. In primis c’è la Lega Trentina con la capogruppo Mara Dalzocchio, che ha ricordato come quel parco fosse notoriamente pericoloso per tutti tranne che per Valduga, che “lo ha sempre negato” ha ribadito l’esponente del Carroccio trentino.

Proprio dalla politica poi è anche arrivato il grido di allarme in favore delle donne, accostando quanto accaduto a Iris Setti al delitto di Mara Fait. Qualcuno infatti si è convinto che l’accanimento sulla donna fosse derivato da un tentativo di violenza sessuale. Eppure gli inquirenti di questo non sono ancora convinti. I carabinieri vogliono anche fugare il dubbio che i due non si conoscessero e che quell’incontro fosse tutt’altro che casuale. Forse sarà l’autopsia sul corpo della vittima a dare nuovi elementi per capire se l'uomo abbia agito in preda alla follia o se, alla fine, Iris Setti non sia l’ultimo nome da ascrivere al triste elenco delle vittime di femminicidio in Italia.

Continua a leggere su Today...