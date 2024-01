Alexandru Ivan ucciso a 14 anni: chi è il giovane fermato per l'omicidio

C'è un primo passo in avanti nelle indagini per la morte di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso a colpi di pistola a Montecompatri, vicino Roma. Un 24enne originario dell'est Europa è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Frascati. Il sospettato si è costituito nella serata del 14 gennaio in caserma accompagnato dai suoi due avvocati. Dopo l'interrogatorio è stato emesso il decreto di fermo.

Il 14enne è stato ucciso nella notte del 13 gennaio scorso mentre si trovava nel parcheggio della fermata della metro C di Pantano. Era col il compagno della madre e ad altri familiari, tra cui il nonno, quando sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco da un'auto. Sarà l'autopsia a chiarire quanti proiettili hanno raggiunto Alex e quale sia stato quello mortale.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Velletri, hanno consentito di ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore di vita della giovane vittima. In particolare, poco prima dell'omicidio, c'è stata una lite all'interno di un bar su via Casilina tra l'attuale compagno della madre del minore, un 29enne di origine rumena, e un ragazzo originario dell'est Europa. Dopo essersi allontanati dal bar, il 29enne rumeno ha avuto contatti telefonici con il fermato, non presente all'interno del bar. Viene quindi concordato un appuntamento al parcheggio. La situazione è evidentemente degenerata fino al tragico epilogo. Ecco perché il 14enne era lì, ma il sospetto è che il vero bersaglio fosse il patrigno.

"Gli avevo detto di restare in macchina con me, all'inizio mi ha ascoltato ma dopo qualche minuto è uscito dall'auto - ha raccontato il nonno Katlan Petri - . Quando ho sentito gli spari sono sceso dalla macchina e mi sono avvicinato a lui. Era per terra. Quelli che hanno sparato non ce l'avevano con lui".

Per gli investigatori, il 24enne fermato si trovava nell'auto da cui sono stati esplosi i colpi assieme ad altri tre uomini, uno di questi compiutamente identificato, che aveva partecipato alla lite all'interno del bar, e ricercato sin dai momenti successivi all'omicidio.