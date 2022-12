Jessica Mantovani uccisa a calci e pugni, il suo omicidio resta senza colpevole

Jessica Mantovani nel giugno del 2019 è stata uccisa a calci e pugni, poi il suo cadavere è stato abbandonato nei pressi della centrale idroelettrica di Prevalle, in provincia di Brescia. A distanza di oltre tre anni il suo resta un delitto senza colpevole. Giancarlo Bresciani, 53 anni, imputato per la morte della 37enne è stato assolto. Il giudice ha accolto la richiesta che era stata avanzata dal pm. L'assoluzione era stata decisa nei mesi scorsi anche per un altro uomo: Marco Zocca. (In questo caso è già stato presentato ricorso e l'udienza sarà a febbraio).

Bresciani e Zocca erano amici e vicini di Jessica Mantovani. Avrebbero passato con lei la ore prima della morte della donna. Per i giudici però non sono loro i colpevoli. Bresciani è stato però condannato a 2 anni e 8 mesi per sfruttamento della prostituzione e dovrà versare un risarcimento da 20mila euro (10mila a testa) ai genitori di Jessica: l'avrebbe costretta a prostituirsi in cambio di cocaina.